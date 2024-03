Cólicos del lactante: todo lo que debes saber para evitarlos y tratarlos

La maternidad es un proceso difícil que pasa por diferentes etapas, sobre todo durante los primeros meses. En esta fase los bebés suelen llorar mucho, y en bastantes ocasiones este llanto constante puede ser un cólico.

En concreto, los cólicos son llantos o inquietudes frecuentes, prolongados e intensos en un lactante sano. Es totalmente normal que los bebés lloren, esto pasa cuando tienen alguna necesidad como comer o dormir, y cuando sus necesidades quedan cubiertas, el llanto para. Con los cólicos el llanto persiste de manera muy continua.

A veces puede resultar desesperante lidiar con ello, ya que afecta en el día a día tanto en el recién nacido como en la propia madre, el desarrollo de actividades cotidianas se convierten en un reto.

Los lactantes con cólicos suelen ser bastante inquietos, no duermen bien y manifiestan gases. Es por esto que muchas madres se preguntan si la leche materna contiene gases que se traspasan fácilmente al bebé.

¿Cómo saber si mi leche da cólicos a mi bebé?

Algunos bebés pueden tener reacciones alergias a determinadas sustancias de la leche materna BLOG CSIC

Durante los últimos años se han expuesto diversos factores que pueden causar estos cólicos pero no hay nada asegurado. Una de las causas que se plantean es la dieta de la madre. Este motivo viene de que los alimentos que comes llegan a tu bebé a través de la leche materna. Algunos bebés pueden tener reacciones o alergias a determinadas sustancias.

La leche de vaca y los productos lácteos son los más comunes, y pueden causar problemas digestivos que provoquen cólicos o síntomas parecidos. Un cambio en loa dieta es posible, eliminando los lácteos, sin embargo, no es necesario dejar de dar el pecho. La lactancia materna no es una causa de cólicos, y los bebés que toman leche de fórmula también tienen cólicos. Cambiar a la leche de fórmula puede no ayudar e incluso empeorar la situación.

En un estudio publicado en la National Library of Medicine, se realizó seguimiento a 700 lactantes alimentados con lactancia materna durante el primer año de edad desde el nacimiento; mediante entrevistas a la madre en el posparto inmediato, a las 2, 5, 16, 24, 38 y 52 semanas. Se evaluó la presencia de cólico en estos lactantes.

A las 16 semanas se encontró que la lactancia materna fue la medida más reconfortante aplicada por los padres (82%). A los 6 meses el 6,3% de las madres reportó cólico en sus lactantes, encontrando poco eficaz el uso de lactancia materna como reconfortante. El diagnóstico de cólico infantil predijo una menor duración de la lactancia materna por más de 6 meses. En definitiva, puede ser que el problema no esté en la leche materna, sino en la duración de la lactancia.

¿Cómo frenar los cólicos de mi bebé?

El tipo de biberón puede hacer que el bebé trague más aire y le produzca gases PIXABAY

Existen muchos consejos para ayudar a calmar y tratar a un bebé con cólicos. Debes saber que se trata de un problema frecuente en los recién nacidos y que desaparece solo en unos meses. Sin embargo, existen algunas formas de aliviar los cólicos del lactante:

Si toma biberón, puede ser útil utilizar un biberón curvo, lo que hace que adopte una posición vertical y expulse los gases.

Para reducir la cantidad de aire que traga durante la toma, se aconseja hacerle eructar a menudo.

Puedes envolver una botella de agua tibia en un pañal de tela y colocarla suavemente sobre su barriga para ayudarle a relajarse.

En definitiva, a pesar de no haber una causa determinante a los cólicos del lactante, existen maneras de calmar sus nervios. Según MedlinePlus, la mayoría de las veces, los bebés con cólicos comienzan a mejorar después de 6 semanas de nacidos y mejoran por completo cuando tienen 12 semanas de edad. Aún así, siempre se puede acudir al médico de cabecera para que estudie tu caso en particular.

