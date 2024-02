Beneficios de hacer Pilates cuando estás embarazada

El Método Pilates es un tipo de entrenamiento físico moderado enfocado en una mejor alineación y fortalecimiento de todos los músculos del cuerpo. Cada vez es más popular en España, sobre todo entre las mujeres, no solo por su capacidad para tonificar y perder peso, también a nivel mental. Sin embargo, durante el embarazo, muchas tienen dudas sobre su práctica y sus posibles consecuencias durante la gestación.

La práctica regular de ejercicio físico moderado, en general, cuenta con una serie de beneficios para la madre tanto a nivel físico como psicológico y permite mejorar algunos aspectos relacionados con el embarazo, parto y el postparto. Así lo han demostrado diferentes estudios.

Beneficios del pilates durante el embarazo

El ejercicio en el embarazo tiene beneficios. Getty Images

El Programa de salud sobre el método Pilates dirigido a embarazadas en el segundo trimestre de gestación, llevado a cabo por el Departamento de Fisiatría y Enfermería, de la Universidad de Zaragoza, concluyó que se debe concienciar a la población sobre la práctica de ejercicios de pilates para evitar el sobrepeso u obesidad y disfrutar de un embarazo normal, evitando complicaciones y favoreciendo el proceso del parto y la vuelta a la normalidad después de él.

Los beneficios en la condición y la salud materna repercuten también en beneficios fetales y neonatales. Por eso se aconseja el Método Pilates en la mayoría de gestantes sanas; sin embargo, lo mejor siempre es acudir a un especialista para informarse.

"Debido a las transformaciones que se producen durante el embarazo, es fundamental realizar cambios hacia un estilo de vida saludable. Practicar el Método Pilates ayuda a adaptarse a estos nuevos cambios y mejora el estado físico y mental de las embarazadas, por lo que resulta beneficioso para poder disfrutar de esta etapa lo máximo posible y conseguir estar activa y llena de energía", explican en el estudio.

Por su parte, desde el estudio Effects of a pilates physical activity program on the functionality of pregnant women, los expertos concluyen que un programa de actividad física de ocho semanas de duración, por medio del Método Pilates en mujeres embarazadas, ofrece beneficios en la mejora de la funcionalidad y, por lo tanto, una disminución del riesgo de lesión. Por otro lado, existe un efecto positivo en el parto, siendo el mismo de carácter eutósico y sin analgesia.

Con estos estudios, entre otros, a nivel de satisfacción, más del 90% de las mujeres embarazadas notan cambios físicos positivos con la realización del pilates. Mejoran su condición física, las mantiene activas hasta el final del embarazo, notan mejoría de las molestias musculares y también aumentan la mejora postural y el tono muscular.

Beneficios físicos y mentales del pilates

Mujer embarazada practicando ejercicio StockSnap / Pixabay

Controlar la respiración es otro beneficio del pilates y, por supuesto, ayuda a controlar el peso, es bueno para la circulación sanguínea de las extremidades inferiores y alivia tensiones.

A nivel psicológico, también tiene beneficios. La mayoría de las practicantes sienten un mayor bienestar, están más alegres, con más ganas de salir y de relacionarse. Además, se mejora la concentración y relajación.

En cualquier caso, cada cuerpo es un mundo y lo mejor es acudir a un especialista para que nos informe sobre nuestro estado y la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio moderado de este tipo.

