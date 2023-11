La maderoterapia, la exfoliación corporal y otros tratamientos favoritos de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es una más de las mujeres en España que dedica parte de su tiempo al culto al cuerpo. Una rutina que está cada vez más extendida gracias a esa filosofía vital de perseguir el 'slowlive' (tomarse la vida con más tranquilidad) y disfrutar de uno mismo en beneficio de la salud física y mental.

En este contexto, los tratamientos de belleza son fundamentales no solo para cuidar tu cuerpo y mimar la piel, sino también para desconectar la mente y disfrutar del placer que supone dedicarse tiempo para uno mismo. Si quieres probar esta sensación y no sabes por qué técnica decantarte, te explicamos que le funciona a la presentadora de televisión para trabajar su silueta.

Maderoterapia para la retención de líquidos

La maderoterapia consiste en realizar un masaje corporal a través de diferentes técnicas y utensilios de madera, que es capaz de equilibrar la energía, aliviar dolores musculares o reafirmar y tonificar el cuerpo, ayudando a movilizar la grasa y líquidos acumulados. El masaje se realiza en todo el cuerpo, pero también puede focalizarse en una zona en concreto a tratar. El objetivo es lograr un efecto reductor, anticelulítico, tonificante, reafirmante y drenante, para conseguir un cuerpo más armonioso.

Desde Druni nos explican los beneficios de esta técnica milenaria:

Mejora la circulación sanguínea , gracias a los masajes estimulantes. Es perfecta para piernas cansadas y con problemas de mala circulación.

Favorece el drenaje linfático , al movilizar la linfa, combatiendo la retención de líquidos. Este problema puede causar hinchazón e incluso celulitis.

Combate , así mismo, la celulitis y la grasa localizada en abdomen, glúteos, piernas…

Reafirma y tonifica la piel , haciendo frente a la flacidez corporal y ayudando a modelar el cuerpo.

Regula el sistema nervioso, alivia dolores musculares y articulares y disminuye el estrés.

Exfoliación corporal para la renovación celular

Cristina Pedroche se somete, cada septiembre, a un tratamiento profundo de exfoliación corporal. Pexels.

Cristina Pedroche reconoce que siempre, tras las vacaciones del verano, se realiza un tratamiento de exfoliación para recuperar la salud y luminosidad de la piel. "Intentando volver a la rutina poco a poco. Aunque este año no he tomado mucho el sol, siempre me gusta, en septiembre, hacerme un tratamiento exfoliante total que me deja la piel súper luminosa y suave", explicaba la presentadora en su Instagram.

En concreto, este servicio se llama Corpo Novo en la clínica de confianza de Cristina. Es un protocolo que regenera tu dermis eliminando las células muertas y aportándole la hidratación necesaria para lucir una piel limpia, vital y radiante. Además, desde Santum Estética explican que:

Oxigena y purifica la piel recuperándola profundamente.

Acelera el proceso de regeneración celular de la dermis.

Estimula la síntesis de colágeno permitiendo una piel elástica y firme.

Por tanto, estamos ante el tratamiento idóneo para preparar la piel, ya sea para el uso de cosmética específica o para la exposición al sol como rescate de la piel postverano.

'Drenashape' para la grasa y la celulitis

Otro de los tratamientos preferidos de Cristina Pedroche es la técnica del drenaje corporal. Unsplash.

La presentadora es aficionada, tal y como pudimos leer en su perfil de Instagram a esta nueva técnica. Desde Santum Estética nos explican que esta tecnología actúa en la profundidad de los tejidos para conseguir resultados más profundos, sin necesidad de ondas. Basado en un sistema de manipulado que, en general son una serie de movimientos fisioactivos profundos, simula una masaje artesanal como si de nudillos de la mano se tratase. La grasa y celulitis se ubican en las capas más profundas de la piel y los músculos, por lo que DrenaShape enfoca todo su potencial en esas zonas. ¿Qué se consigue:

Elimina la celulitis más rebelde.

Tonifica los tejidos blandos.

Contribuye al drenaje de los líquidos acumulados.

Mejora la inflamación de los tejidos.

Remodela y elimina las contracturas.

Reduce el volumen corporal.

"Andar más de una hora y practicar yoga"

El yoga es una de las disciplinas deportivas favoritas de Cristina Pedroche. Unsplash.

Otro de los trucos principales de Cristina Pedroche para presumir de figura es su constancia ante el ejercicio. La presentadora confiesa que no solo sale a andar una hora todos los días, sino que lo combina con disciplinas deportivas como el yoga, el pilates o la meditación forman parte de su rutina de belleza. Cristina ha confesado, en alguna ocasión, que todo ayuda al cuidado de la piel, a su elasticidad, luminosidad y mantenimiento. Desde la elección del producto adecuado hasta la realización de ejercicio o someterla a según qué tratamiento.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.