Estos son los tratamientos de belleza que de verdad funcionan (lo sé porque los he probado) y cuánto duelen

Después de muchos años escribiendo sobre los tratamientos faciales médico estéticos que funcionan o no para este o aquel 'problemilla' hoy os cuento los que he probado yo, qué esperaba de ellos y si mis expectativas se han visto cumplidas. También os hablaré de qué se siente cuando te haces el tratamiento (si duelen o no, vaya, que es lo que a todas nos interesa). Es cierto que este último punto varía mucho del umbral del dolor de cada persona.

No os esperéis que haya probado todas las novedades medico estéticas, ni las necesito, ni son todas adecuadas para mí. Mi caso es real y creo que puede servir como ejemplo a muchas de las que en este momento me estáis leyendo.

Para las 'rojeces' de la piel de origen vascular

Tengo cuperosis en una parte de la cara, cuando no llevo corrector o base de maquillaje se nota. Casi siempre la camuflo, es un ritual. Utilizo base de maquillaje y corrector de It cosmetics, ambos productos son cubrientes pero el resultado queda muy natural. Los descubrí hace unos cinco años y me gustan mucho.

Base de maquillaje 'CC Illumination' y corrector 'Bye Bye under eye', de It cocmetics Cortesía

Para tratar la cuperosis hace años probé lo que se conoce como 'laser purpura' o láser colorante pulsado. Éste láser actúa calentando gradualmente los vasos sanguíneos sin afectar directamente el tejido circundante. La energía formada por este láser provoca un proceso de coagulación de la sangre. O lo que es lo mismo contrae la zona y evita la dilatación de los vasos que es lo que produce las rojeces o venitas transparentes (telangiectasias o arañas vasculares) en mi caso, en una mejilla.

Me hice una sola sesión. Para mí no fue efectivo porque hubiese necesitado alguna más pero ya la primera no me compensó. El tratamiento me provocó inflamación en la cara y la piel se puso de color morado. Es algo absolutamente normal que desaparece en unos días pero resulta complicado de maquillar y no me sentía cómoda haciendo vida normal así. Una cosa más, el dolor. A mí me resultó bastante doloroso. Con una sesión no mejoré nada y no repetí. Mis ‘rojeces’ vivirán conmigo eternamente. Evidentemente debes valorar cómo de preocupante es 'tu problema', en mi caso se trata de una cuestión puramente estética. Consulta con tu dermatólogo alternativas si padeces algun problema estético de origen vascular.

Ultrasonidos focalizados

A finales de 2019 conocí Ultherapy, de Merz Aesthetics, es un sistema que, a través de ultrasonidos, despierta las reservas de colágeno y consigue elevar, tensar y tonificar la piel sin cirugía. Esto es lo que decían en Merz y lo que rezaba la nota de prensa, ahora os cuento mi experiencia.

Lo que hace es estimular el colágeno en las capas profundas de la piel. Cuenta con un ecógrafo, por lo que se puede trabajar con precisión y sobre el Smas (capa fibromuscular que interconecta los músculos de la cara, del tercio medio facial y del cuello). Está aceptado por la FDA de EE.UU. como 'Lifting sin cirugía'.

Lo probé en 2020 y… he repetido. Tiene pros y contras, en mi caso ganan los pros. Te lo aplican en la consulta y ponen crema anestésica. Con un cabezal van 'disparando' sobre las zonas a tratar (barbilla, mejillas, escote…). Durante el tratamiento, se aplica energía de ultrasonido (esos disparos a los que me refería).

¿Qué notas? Es doloroso, sobre todo en las zonas en las que el hueso está más superficial (pómulos, mentón…), pero también os digo que conozco a personas que no han notado dolor, solo molestia. Son como pequeños latigazos. Después del tratamiento durante unos días la cara te duele, es como si tuviese agujetas en la piel. Es un tratamiento largo, dependiendo de la zona se tarda de 40 minutos a dos o más horas. Mis resultados fueron bastante inmediatos: piel luminosa, efecto buena cara… al cabo de un par de días. Y a los dos o tres meses, cuando ya te has olvidado de que te lo has hecho, es cuando más se nota el efecto tensor y remodelador. Me di cuenta porque la primera vez me lo hice fue en junio y a la vuelta del verano todo el mundo me decía ¡qué bien te han sentado las vacaciones! Y era verdad… pero no tanto. Yo me lo hago una vez al año. No es un tratamiento barato, cada sesión viene a costar entre 500 y 1000 euros dependiendo de las zonas a tratar.

Toxina botulínica

Es con diferencia el tratamiento médico estético que más respeto me imponía. Cada vez que oía hablar de bótox se me venían a la cabeza actrices inexpresivas con la frente planchada o lo que es peor: con las cejas en Finlandia y los ojos en Sudáfrica.

No es un tratamiento que haya probado mucho pero sí que me lo he aplicado varias veces y os cuento mis impresiones. Bien puesto relaja las facciones y evita que se marquen las arrugas de expresión lo que hace que, una vez pasado el efecto de la toxina (al cabo de unos cuatro meses) las arrugas no estén marcadas.

En mi caso relajaba patas de gallo y frente (arrugas horizontales, no tengo el ceño marcado) y abría la mirada, no se explicarlo de otra manera, creo que esta es la expresión más acertada. Nunca me he arrepentido ni he tenido una mala experiencia, al contrario, me he visto bien, sí es cierto que es un tratamiento que 'se nota' si lo llevas y en mi caso eso no me gustaba (es que lo quiero todo y no puede ser). Mis experiencias han sido casi siempre de la mano de la doctora Purificación Espallargas, aunque he probado también en Mira+Cueto y el doctor Leo Cerrud. En todos los casos el resultado ha sido buenísimo.

No duele casi nada, unos pinchacitos absolutamente soportables y los resultados, aunque aseguran que de seis a ocho meses, a mí no me dura más de cuatro (justitos). ¿El precio? Varía de un sitio a otro y de la cantidad de producto pero diría que el precio medio suelen ser 250/300 euros.

Vitaminas + ácido hialurónico

Para mí este es el tratamiento estrella si no quieres grandes cambios, simplemente verte la piel bien. Es un cóctel de diferentes vitaminas con ácido hialurónico no reticulado o de bajo peso molecular (para que nos entendamos, del que no rellena, del que solo hidrata). Se pone con pistola (muchos pinchacitos seguidos y rápidos) o con infiltraciones con aguja tradicional. Es ligeramente doloroso pero soportable. Se aplica en rostro y escote.

¿Los resultados? Piel nutrida, jugosa, con luz, hidratada…Es un tratamiento que puedes realizar a modo de 'mantenimiento' tres o cuatro veces al año. El precio oscila dependiendo de los 'ingredientes' que lleve el cóctel pero lo puedes encontrar a partir de 100 euros.

Y hasta aquí las confesiones estéticas por hoy. Prometemos ir contando las novedades con sinceridad siempre que las hayamos probado. Independientemente de cómo me vaya a mí un tratamiento y cual sea mi experiencia es fundamental que haya una recomendación médica y que acudáis a centros profesionales con expertos en la materia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.