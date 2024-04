¿Sabías que el consumo de tabaco podría adelantar la menopausia hasta tres años?

Según datos que revela el estudio EDADES que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad de España, la prevalencia de consumo de tabaco en el último año es del 34% entre las mujeres. Una tendencia al alza que podría tener consecuencias sobre la salud cardiovascular y determinados tipos de cáncer (de cuello, por ejemplo), además de que el tabaquismo podría adelantar la edad de la menopausia en fumadoras.

El consumo de tabaco afecta también negativamente al ciclo menstrual, haciéndolo más irregular, y provocando una menopausia precoz que agravaría el riesgo de padecer osteoporosis a edades más tempranas.

De todo lo anteriormente mencionado se deduce que urgen medidas que ayuden a las mujeres que lo han pensado alguna vez (que según EDADES son el 65% de las fumadoras) a abandonar este hábito tan nocivo para la salud femenina.

¿Cómo afecta el tabaco al adelanto de la menopausia?

El consumo diario de tabaco entre hombres jóvenes ha disminuido, mientras que entre las mujeres jóvenes se ha mantenido en ligero ascenso. Así pues, se trata de un problema que tiene consecuencias inmediatas en la adolescencia y edad adulta temprana, puesto que podría aumentar la probabilidad de desarrollar síndrome premenstrual de moderado a severo.

El tabaco es, por detrás del alcohol, la sustancia psicoactiva más consumida en nuestro país entre la población de 15 a 64 años, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 70%.

Las mujeres fumadoras, como revela Ángela Crespo, directora general de la farmacéutica Aflofarm, tienen un evidente riesgo de tener un ciclo menstrual irregular y doloroso.

El mecanismo de acción del tabaco sobre el sistema hormonal femenino se manifiesta disminuyendo la producción de estrógenos, circunstancia que provoca una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares como infartos o embolias cerebrales entre las fumadoras.

Las mujeres fumadoras tienen mayores posibilidades de padecer dismenorrea (afección menstrual que provoca calambres y dolor), y debido probablemente al efecto antiestrogénico del tabaco, un adelanto de la menopausia de 2 a 3 años, lo que agrava el riesgo de osteoporosis y todo lo que conlleva este debilitamiento de la masa ósea.

De la misma manera, esta reducción de estrógenos es lo que explicaría la posibilidad de un adelanto de la edad de la menopausia de hasta 3 años (por debajo de los 50), así como problemas de fertilidad en las mujeres más jóvenes según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. También este hábito nocivo incrementa la intensidad de los síntomas típicos de la menopausia como sofocos y sudoración nocturna.

Fumar, un (mal) hábito con peores consecuencias en las mujeres

Una vez más, a las mujeres nos toca la peor parte de la misma historia. Y es que el tabaquismo, además de afectar a la salud hormonal de las mujeres, tiene efectos nocivos en otros campos como pueden ser el aumento del vello facial, la aparición de acné (al liberar las toxinas a través de la piel) o el aumento de peso en la zona abdominal a medio plazo (aunque en principio parezca que el tabaco 'adelgaza' porque inhibe el apetito, luego cambia).

Por si fueran pocas razones para que te plantees dejar de fumar si lo estás haciendo, debes saber que el hábito de fumar también provoca la temida inflamación del organismo, debilitando el sistema inmunitario por el efecto permanente de las toxinas.

Para finalizar, el consumo de tabaco disminuye la fertilidad, demostradísimo, y aumenta la posibilidad de que aparezcan varices en las piernas por culpa de las acción de las toxinas no eliminadas en la circulación sanguínea.

