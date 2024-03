La increíble historia de la mujer que convirtió su sufrimiento por la endometriosis en propósito: ayudar a miles de personas

Cada 14 de marzo tiene lugar el Día Mundial de la Endometriosis, que pretende visibilizar esta enfermedad femenina que afecta, al menos, a un 10% de mujeres en edad fértil y que, a pesar de los avances, sigue siendo una gran desconocida.

Ana González Herrera, de origen malagueño pero afincada en Nueva York, es una de las mujeres con historia inspiradora de esta enfermedad. Sufrió endometriosis en estado IV y experimentó dolor crónico durante más de una década, sin dejar de trabajar y con cargos de responsabilidad en varias multinacionales del sector cosmético. No mucho más tarde sería cuando le diagnosticaron infertilidad y se tuvo que someter a un total de cinco cirugías, una cada dos años, hasta llegar a la última: la menopausia quirúrgica, con todas sus consecuencias.

Durante este proceso, Ana aprendió de primera mano cómo de perjudiciales pueden llegar a ser los problemas hormonales, que afectan de forma negativa, en mayor o menor grado, la vida de 3 mil millones de mujeres de todo el mundo y cómo estos son subestimados con demasiada frecuencia, pasados por alto o, incluso, silenciados. Este sufrimiento le llevó a Ana a formarse en una cosmética especializada para aquellas que estén pasando por situaciones similares a la suya. En este sentido, y en colaboración con médicos, ginecólogos, farmacéuticos, endocrinos y naturópatas de prestigio internacional, fundó su propia marca de productos de uso diario con el fin de ayudar a otras mujeres a nivel hormonal, Glow By Hormone University.

Su motivación comenzó, en pleno 2020 durante la pandemia global, con la divulgación a través de una web educativa gratuita, 'Hormone University', con la que se dio cuenta del déficit generalizado de información sobre cómo funcionan las hormonas. Ahora, cuatro años después, considera haber cambiado el comportamiento de muchas mujeres que aun recurren a la terapia de remplazo hormonal o a la ingesta masiva de medicamentos con el fin de aliviar el dolor o distintos tipos de molestias en estas etapas de la vida, en las que somos "hormonas con patas". Hoy en día, a pesar de los pequeños avances, uno de los síntomas evidentes de la endometriosis desequilibrios hormonales. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.

Ana González Herrera, fundadora de Glow by Hormone University AITOR USARBARRENA

¿Qué es la endometriosis? ¿Cuáles son sus síntomas y consecuencias?

Para entenderlo, la endometriosis es "una condición ginecológica donde tejido interno de nuestro útero llamado endometrio, crece fuera de la cavidad endometrial", explica a Mujer.es la Dra. Isabel Castaño (@quemonasmishormonas), ginecóloga especialista es salud hormonal y nutrición, (con Doctorado en Harvard) y colaboradora de la marca de Ana G. Herrera.

La presentación clínica es variada y clásicamente se la definía como dolor menstrual y durante las relaciones sexuales pero "hoy sabemos que la endometriosis es una enfermedad sistémica que no solo afecta a la pelvis, si no también al hígado, tejido adiposo e inflamación", añade la experta. Esta dolencia altera genes reguladores del dolor a nivel cerebral que hace que nos volvamos más sensibles a este, pero no es la única consecuencia...

Lo primero que destaca la doctora Castaño es la calidad de vida de la mujer, que se ve directamente afectada, ya que "debido a este tejido inflamatorio, el cuerpo responde con dolor cíclico, órganos vecinos afectados e inflamación crónica", explica. "Es como si tu organismo estuviera alerta sin saber dónde atacar". Asimismo, "en consecuencia del primero, si hay afectación del aparato genital interno y toxicidad de nuestras células germinales (óvulos) puede resultar más difícil el éxito reproductivos", añade.

¿Cómo tratar la endometriosis?

Los tratamientos para esta enfermedad dependerán mucho de los síntomas del paciente, tal y como explica Castaño, pero "en la mayoría de ocasiones está indicado frenar la actividad ovárica para evitar las turbulencias hormonales que puedan perpetuar la endometriosis", detalla. "Además siempre hay que tener en cuenta un trato multidisciplinar, donde consideremos una rehabilitación del suelo pélvico alterado, un estilo de vida antiinflamatorio, suplementación y ayuda de otros profesionales como cirujanos digestivos si hay lesión de órganos vecinos. Cuando no conseguimos el éxito en calidad o reproductivo, hemos de recurrir a cirugía".

La propia Ana González Herrera asegura que "debido al limitado conocimiento que hay en endometriosis, tiende a ser mal diagnosticada y mal tratada". En este sentido, aconseja que es fundamental elegir al médico adecuado, así como adquirir una buena información sobre la patología y nuestro caso y escoger un ginecólogo con amplia experiencia en el campo.

"Tenemos que hacer las preguntas correctas, que en el caso de la endometriosis se centran en su mayoría en el periodo. Si los síntomas empeoran o se sincronizan alrededor del momento del período, esto debe tenerse en cuenta", explica Ana haciendo alusión a su propio caso. "Estos síntomas pueden incluir períodos anormalmente abundantes y/o dolorosos, mucha hinchazón en el vientre, diarrea, náuseas, vómitos, etc. Si dos o más de los síntomas coinciden de hecho con el período, entonces un diagnóstico presuntivo debe incluir endometriosis". Y, sobre todo, también hace énfasis en cambiar de médico en caso de que no nos sintamos escuchadas.

Una mujer con dolor en el vientre, el síntoma más característico de la endometriosis. YURI ARCURS PRODUCTIONS

'Hormone University', la plataforma creada para el bienestar hormonal femenino

'Glow by Hormone University' es una plataforma que está cambiando la vida de mujeres de todo el planeta, tal y como explica su fundadora. En ella encontramos testimonios que llegan desde distintos puntos del mundo, desde Irán pasando por Afganistán hasta Noruega, EEUU o España, entre otros. Todos ellos son atendidos por el equipo y muchas veces derivados a distintos especialistas en salud, según en caso, que colaboran indistintamente con la entidad.

Tras este lanzamiento, la misión de Ana González Herrera fue más allá con Glow By Hormone University. "Creé Glow para que todas las mujeres pudieran alcanzar el bienestar hormonal, en completa armonía con su cuerpo, en lugar de obligarlas a vivir en constante incomodidad y dolor o simplemente cubrir temporalmente sus síntomas", explica la fundadora.

Para este proyecto Ana, con una trayectoria de más de 15 años en el mundo corporativo y la industria cosmética, ha combinado sus experiencias profesionales y personales para marcar la diferencia entre las mujeres, su principal motivación. Asimismo, para llevarlo a cabo confió en la Dra. Elisabeth Pounor, ginecóloga neoyorkina y principal asesora científica dela marca: "Cuando Ana me contactó para proponerme unirme al proyecto como asesora científica, vi que su misión era clara: ayudar a millones de mujeres que lo estaban pasando mal, igual que ella, a través de la creación de fórmulas que promuevan el equilibrio hormonal respaldadas por investigaciones y ensayos clínicos que hablan por sí mismos".

Desde el lanzamiento de la marca, la experta explica que se han realizado 4 estudios con 340 mujeres para probar la eficacia en el tratamiento de diferentes desequilibrios hormonales con resultados muy positivos, entre los que destacan un 75% de reducción de dolores menstruales en endometriosis tras su uso, 73% en reducción de náuseas o un 67% que declararon mejorar su estado de ánimo, así como otras mejoras de personas con menopausia o síndrome de ovario poliquístico (SOP).

En la gama de la línea destacan desde locciones corporales ricas en magnesio, pasando por hidratantes íntimos o cremas formuladas específicamente para ayudar a combatir los dolores de síndrome premenstrual, endometriosis o menopausia, entre otros.

