Cómo diferenciar un infarto de miocardio de un ataque de ansiedad en mujeres

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 63.291 mujeres en el año 2021 fallecieron debido a una enfermedad cardiovascular, entre la que está el infarto de miocardio. Una patología que no se suele diagnosticar tempranamente en las mujeres debido a que sus síntomas se suelen confundir con cuadros de estrés o de ansiedad.

El doctor Héctor Bueno, cardiólogo y director del Área de Investigación Cardiovascular del Instituto de Investigación i+12 del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares (CNIC), responde para Mujer.es a algunas preguntas sobre el infarto de miocardio en mujeres y cómo poder detectarlo.

¿El infarto de miocardio es más prevalente en mujeres que en hombres?No, el infarto de miocardio no es más prevalente en mujeres que en hombres, por eso se sigue considerando que les afecta primordialmente a ellos. Sin embargo, la realidad es que más mujeres que hombres mueren de enfermedad cardiovascular. Y es que el riesgo se incrementa con la edad y las mujeres viven más años.

¿Por qué se suelen confundir sus síntomas en mujeres con episodios de ansiedad o de estrés?Esto es un problema en el diagnóstico de los infartos de miocardio en las mujeres, pues normalmente este se retrasa porque tardan más en solicitar ayuda y, también, porque los profesionales no identifican los síntomas de manera temprana. Por tanto, la frecuencia con la que se confunde el diagnóstico en mujeres que en hombres es mayor.



La mayoría de las mujeres tienen síntomas parecidos a los de los hombres, que básicamente son dolor en el pecho. Pero, es cierto que en ellas suelen aparecer otros como la falta de aire (disnea), mareos, malestar general, náuseas, etc. Esto puede provocar que se atribuyan los síntomas al estrés y a la ansiedad, y no al infarto de miocardio.



¿Sufren más las mujeres de ansiedad y de estrés?Sí, la prevalencia de ansiedad y estrés es mayor en las mujeres que en los hombres, por lo que por probabilidades se tiene esto en cuenta cuando se presentan los síntomas antes mencionados. No obstante, la atribución a estrés o nervios que hacemos los médicos a veces refleja más nuestra ignorancia que una realidad.



Por tanto, creo que existen algunos aspectos poco objetivos y muchos aspectos que son más de tipo subjetivo o interpretación cuando estamos ante un infarto de miocardio en mujeres. Por ello, pienso que hay un aspecto que es mucho más importante de perspectiva de género en la evaluación de las pacientes.



¿A partir de qué edad aumenta el riesgo de infarto de miocardio?Aumenta exponencialmente con la edad y sería excepcional por debajo de los 40. Generalmente, en estos casos suele estar implicada una enfermedad genética. Además, gracias a las leyes antitabaco, mejora en la alimentación, etc., hemos conseguido retrasar este tipo de infartos. En las mujeres, los estrógenos son un factor protector que en la menopausia se pierde. Por tanto, el riesgo aumenta a partir de los 50.



¿Qué pruebas se realizan para diagnosticar un infarto de miocardio?La primera que hay que hacer inmediatamente es un electrocardiograma. De hecho, las recomendaciones sugieren que una persona que tiene dolor en el pecho debería tener hecho un electrocardiograma en 10 minutos. Es verdad que hay infartos que se ven en el electro y hay otros que no se ven en el electro. Los primeros obligan a llevar al paciente inmediatamente al hospital y abrirle la coronaria, mientras los otros requieren de una evaluación más exhaustiva en urgencias.



¿Qué síntomas permitirían diferenciar a una mujer diagnosticada con ansiedad o estrés un infarto de miocardio?

El primero es el dolor torácico, pues la mayor parte de las mujeres tienen dolor en el pecho. Las características pueden variar, un dolor en el centro del pecho que va a la boca del estómago, a la mandíbula, a los hombros, a los brazos, a la espalda. Se siente normalmente como un peso y se puede acompañar de otros síntomas: sudoración, náuseas, falta de aire que son los que algunas veces los que se confunden con ansiedad o estrés.



Yo diría que una mujer con una molestia en el pecho inexplicable y que no es habitual debería tener un nivel de alerta elevado sobre la posibilidad de que sea de origen cardíaco. Además, el dolor por infarto de miocardio no desaparece, puede mantenerse e incluso ir a más. Si dura más de 20 minutos empieza a ser preocupante y vale la pena consultarlo.