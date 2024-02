Amor propio en San Valentín: cómo celebrar el día de los enamorados centrándote en ti

Por increíble que parezca, 8 de cada 10 mujeres en España tienen problemas serios de autoestima, dato que nos facilita la psicóloga Lara Ferreiro. Para revertir esta cifra tan pésima, urge "un viaje al centro de nuestro núcleo interno, el amor propio, con el objetivo de aprender a querernos desde lo más profundo".

En gran parte por nuestra autoexigencia, y también por la presión social de que tenemos que llegar a abarcarlo todo, las mujeres nos hablamos mal a nosotras mismas, nos castigamos constantemente.

¡Basta! Aprovechando una fecha tan señalada como San Valentín, debemos empezar a revertir los estragos de este maltrato individual, buceando en nuestros deseos, y en la manera en la que queremos tratarnos para dejar de padecer serios problemas de autoestima.

¿Nuestro peor enemigo? ¡Nosotras mismas!

Las mujeres nos autocastigamos mucho, especialmente por nuestro físico. Pexels

Para comenzar, ¿qué tal si hacemos un ejercicio muy sencillo? Piensa por unos segundos cuántas veces te fustigas al día por aquéllas cosas que no has hecho bien o que no has conseguido hacer por la circunstancia que sea. ¿Te machacas a ti misma cuando las cosas no salen como estaban previstas?

Existe una manera muy gráfica de reaccionar ante esta costumbre tan extendida entre las mujeres. Sitúate frente a un espejo, mírate bien, con calma, e imagina que quien está frente a ti es tu madre, tu mejor amiga o una hermana. ¿Le dirías las barbaridades que te dices a ti misma cada día?

Si tu respuesta es no, ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto, y dejar de humillarte. Somos nuestras peores enemigas, y eso es algo muy peligroso. Nos hablamos mal, nos autolesionamos emocionalmente, ponemos pegas a nuestro físico, y al final la autoestima cae en picado. A partir de ahí, dejamos un campo abonado para todo tipo de 'abusos'.

Autorespeto, autoeficacia y autocuidado: las tres claves para quererse

Para practicar el autorrespeto, hay que aprender a poner límites a los demás. Getty Images

La psicóloga Lara Ferreiro establece en tres las claves para mantener la autoestima a flote.

La primera de ellas es el autorespeto, que consiste ni más ni menos que en no dejar que nadie te trate mal, en poner límites cuando es necesario, sin remordimientos. Claro, que para ello, la primera que debe hablarse bien y quererse es una misma.

La segunda característica para practicar el amor propio sano y sólido es el autocuidado, que tiene mucho que ver con el pensamiento. "Los pensamientos son la comida de nuestra mente. Hay que dejar de sentir culpa, vergüenza e ira, escucharse a una misma, y hablarse bien. Lo importante es cómo nos contamos las cosas y qué nos decimos de nosotras mismas".

La última cuestión importante es la denominada autoeficacia. Este término hace referencia al hecho de sentir realmente que tu vida avanza, que no estás estancada, y que vas logrando tus objetivos personales.

Para mejorar la autoestima, hay que aprender a relajarse con las exigencias personales. Freepik

"Al final, la autoestima y el hipocampo, que es la zona del cerebro que se refiere a la memoria y la atención, están muy relacionadas. Si te mandas todo el rato a ti misma mensajes negativos, vas almacenando en este hipocampo pensamientos tóxicos que se acumulan".

Como ejercicio diario, la experta recomienda "practicar la gratitud, el optimismo, la alegría y la relajación, y dejar a un lado el síndrome de la perfección imposible típica de las madres, que tenemos que llegar a todo. Hay que aprender a relajarse para ser felices y practicar el amor propio".

5 ideas para 'regalarte' amor propio en San Valentín

Es importarte planificar actividades gratificantes para una misma. Lifestock

Tengas pareja o no la tengas, ese debería ser un dato irrelevante a la hora de quererte a ti misma y cuidarte. Por eso, la psicóloga propone 5 ideas con las que regalarte el amor propio que necesitas en San Valentín.

"Para empezar, yo os recomendaría establecer una rutina especial para celebrar el día de los enamorados. Planifica para este día alguna actividad específica que te satisfaga, esa que tienes siempre en mente pero que nunca llevas a cabo".

Ese día también os recomiendo "que escribáis una carta de amor propio, en la que reflexionaréis sobre vuestros objetivos para el año, mostrando gratitud por aquellas cosas que os han hecho felices. También es interesante que pongáis negro sobre blanco de qué estáis orgullosas, vuestras cualidades y vuestros deseos".

Escribir una carta para ti misma, con tus logros y tus anhelos, resulta reparador. Pexels / PIXABAY

Importante también para ese día es "haceros un regalo, algo que os apetezca sin un motivo justificado. Especialmente útil es si ese obsequio que os hacéis tiene una simbología del amor hacia vosotras mismas, para tenerlo siempre presente".

Ese día (y todos), resérvate unos minutos para estar tranquila, sola, y mantener un autodiálogo positivo, hablarte bien frente al espejo. Yo me quiero, me merezco… Es muy importante cómo nos hablamos a nosotras mismas siempre".

En tu día especial, puedes enviar mensajes o llamar a tus personas vitamina, para compartir el amor y la gratitud. Freepick

Para finalizar con este día especial para ti, puedes compartirlo con esa persona a la que quieres especialmente. Llámala y dile cuánto la quieres, lo importante que es para ti. Manda mensajes de amor y gratitud a tus seres queridos, y eso te reconectará más aún contigo misma", concluye Lara Ferreiro.

