Un estudio revela que la mayoría de las mujeres cambiaría de pareja si a su perro no le gusta

Cuando empezamos a salir con alguien nuevo, obtener la aprobación de nuestras personas más cercanas es un paso importante e incluso puede hacer o deshacer tu futuro como pareja. Todo el mundo quiere que sus padres y amigos aprecien a la persona con la que empiezas a tener una relación. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que podría pensar tu perro?

Resulta que tu amigo peludo podría estar detectando las señales de alerta antes que tú. Una nueva investigación llevada cabo en Reino Unido ha revelado que la mitad de los encuestados abandonarían a una pareja si su mascota los despreciara.

Tal y como recoge el Daily Mail, el estudio fue realizado a 2.022 personas por Burns Pet Nutrition, y destaca que más de dos tercios (69%) de las mujeres solteras creen que su perro es un buen juez de carácter y capaz de olfatear a los malos acompañantes.

Además, más de la mitad de las mujeres (59%) admitieron que estaban dispuestas a cancelar una cita si el candidato no le agradaba a su perro. En cambio, el número es menor para los hombres: el 41% afirma que dejaría a alguien según las preferencias de su perro.

Los millennials son la generación más propensa a renunciar a un nuevo amante si su perro no lo aprueba: el 54% de las personas de 25 a 34 años y el 53% de las personas de 35 a 44 años.

Pero al menos la mitad de los dueños de perros coinciden en que su perro sabe juzgar bien el carácter y casi dos tercios de las personas de entre 45 y 65 años incluso afirman que tienen más fe en la opinión de su mascota.

Mientras tanto, alrededor del 73% de todos los dueños de perros probablemente no saldrían con alguien a quien no le gustaran las mascotas, y ocho de cada 10 mujeres probablemente evitarían una cita a la que no le agradara mucho su animal.