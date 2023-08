Los alimentos especialmente afrodisiacos para mujeres: nutritivos y sorprendentes

Las altas temperaturas a las que nos enfrentamos, desde hace meses, no solo nos afectan físicamente (hinchazón abdominal, sudores, retención de líquidos, etc.) sino también psicológicamente, ya que nos hacen estar más apáticos y sin ganas de hacer nada. Nos dejan k.o, literal. Y más, si este verano te has quedado en España y no has viajado a lugares donde aprieta menos el sol y el calor te da un respiro.

Pero que no cunda el pánico porque según el Dr. Ray Sahelian, especialista en nutrición de la universidad de Filadelfia, existen una serie de nutrientes que favorecen el vigor, la sensualidad y la sexualidad de hombres y mujeres. Todo lo cuenta en una guía denominada 'Afrodisiacos naturales'.

Estos son los alimentos afrodisiacos que recomienda la ciencia

Los expertos hablan de que existen una serie de alimentos afrodisíacos que estimulan, tanto psicológicamente por su forma y su textura (plátano) como físicamente, debido a la reacción biológica que producen en nuestro organismo y que, en muchos casos, permite aumentar la segregación de serotonina, la llamada hormona de la felicidad.

Las fresas liberan el estre del organismo. Pexels.

1. Fresas

Además de ser ricas en zinc, uno de los minerales que más ayudan a mantener el deseo sexual, y en vitamina C, uno de los mejores estimuladores de oxitocina y de las glándulas endocrinas; es una de las frutas que mayor juego sexual da. Además, al ser de color rojo pasión, el cerebro tiende a relacionarlas con el plano sexológico.

2. Ginseng

El Ginseng es uno de los que menciona el Dr. Ray Sahelian en su libro. Y es que, estudios recientes han demostrado que tiene propiedades que afectan favorablemente a las hormonas sexuales. De hecho, se utiliza como medicina natural para tratar ciertas disfunciones.

3. Chocolate

Los expertos afirman que el chocolate contiene fenilalanina y teobromina, componentes que levantan el ánimo y mejoran la circulación. Por lo que, al comerlo, estimulamos directamente la secreción de serotonina. La última investigación publicada por The Journal of Sexual Medicine, advierte de su eficacia para generar la conocida hormona de la felicidad e incrementar la libido en las mujeres, en concreto. La feniletilamina provoca que se segregue también dopamina, oxiticina y norepinefrina, un buen cóctel para aumentar el deseo femenino.

El chocolate incrementa la libido. Pexels.

4. Aguacate

Es una fruta que incrementa más el deseo sexual en el hombre que en la mujer aunque no se puede negar su capacidad para regular la producción de la hormona tiroidea gracias al potasio que contiene, ajustando la correcta producción de hormonas sexuales. En concreto, los expertos hablan de que es una buena fruta afrodisíaca para las mujeres que sufren de hipotiroidismo porque ayuda a regular la segregación de estas hormonas.

5. Marisco

El marisco, en concreto las ostras, es otro de los alimentos que nuestro cerebro asocia con la palabra afrodisíaco por lo que supone una doble estimulación, psicológica y física, nada más verlo sobre la mesa. La cantidad de zinc que contiene ayuda a la producción de estrógenos y su relación con determinados neurotransmisores favorece la segregación de hormonas sexuales.

6. La canela

La canela es uno de los alimentos afrodisiacos que aumenta el apetito sexual. Pexels.

Es otro de los afrodisiacos que menciona el Dr. Ray Sahelian en su guía de alimentos segregadores de serotonina. Su aroma ya es de por si un estimulante natural y si le añadimos que su consumo aumenta la temperatura del cuerpo y el riego sanguíneo, la combinación resulta perfecta para incrementar el deseo sexual.

