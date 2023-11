Uñas doradas, la manicura más demandada del otoño que ya ha llevado Taylor Swift

Aunque hace unos años, en España, los tonos metalizados (como el dorado y el plateado) eran (casi) exclusivos de la época más mágica del año, la Navidad, desde hace varias temporadas son protagonistas de los looks más atrevidos y sofisticados. Aunque realizaron su incursión hace varios años, de forma discreta, en el armario femenino, no ha sido hasta este otoño cuando se han convertido en tendencia indiscutible.

El dorado y el plateado no solo tiñen prendas imprescindibles del guardarropa otoñal, como tops, faldas, pantalones o bolsos, sino que también se han colado en el universo 'beauty' para pintar las uñas, tanto de las manos como de los pies. La 'manipedi' metalizada ya es una realidad fuera de las navidades, palabra de Taylor Swift.

Taylor Swift luciendo manicura dorada. @taylorswift

Taylor Swift, icono de inspiración de la manicura tendencia del otoño

Cortitas, de forma cuadrada y doradas. Así es la manicura que luce Taylor Swift en su perfil de Instagram y que, además, es una de las tendencias este otoño-invierno 23-24.

La cantante ha declarado su amor a este tono metalizado con el que nos sorprendió el día que presentó su nuevo documental. Fue en la 'premiere' de 'Taylor Swift: The Eras Tour', al que la artista acudió con un impresionante total look azul, compuesto por un vestido, de escote corazón, del diseñador Oscar de la Renta, que combinó con unas sandalias, de tiras, al tono, de Giuseppe Zanotti. En cuanto a su 'beauty look', además de la manicura dorada, Taylor lució un falso Bob y unos labios rojo rubí.

Si decides sumarte al dorado para pintar tus uñas, puedes optar por varios acabados: mate o con brillo. Una tendencia que destrona a la fiebre que surgió a final de verano, en septiembre, el 'mismatched nails', y que promete ser una de las favoritas del universo 'manipedi', sobre todo, de cara a las semanas de diciembre y enero, momento en el que no podrás resistirte al 'bling-blig'. Una moda para la que debes tener en cuenta el tamaño de tus manos y el largo de tus dedos. Así sabrás qué tono de dorado elegir y la forma de uña que mejor te sentará.

