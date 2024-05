Sérum con color: cómo aplicar el sustituto de la BB Cream que va a arrasar este verano

Si quieres tener buena cara en menos de cinco minutos el producto perfecto para ti es el sérum con color. Este cosmético aúna tratamiento y color en un mismo formato y parece que este verano va a hacer la competencia a la popular BB Cream, porque con solo un paso consigues una piel tratada y unificada.

La solución que muchas buscamos para asegurar una piel bonita y natural de lunes a domingo. Y es que, tanto en España como en otros países, a primera hora de la mañana siempre se va con prisas y claro, una quiere salir de casa con buena cara pero sin tener que pasarse mucho rato (porque no hay tiempo) delante del espejo aplicándose diferentes productos. Así que el sérum con color es la solución perfecta para esto.

Por qué elegir un sérum con color este verano

Cómo conseguir un efecto buena cara con pocos productos. Launchmetrics.

Seguro que en tu rutina de belleza diaria el sérum se ha convertido en uno de tus imprescindibles por todos los beneficios que aporta a tu piel. Este producto suele incluir un mayor concentrado de activos que, por ejemplo, la crema hidratante.

Además, tiene una textura más fluida, que hace que se absorba muy rápido y que penetre en las capas más profundas de la piel. Este cosmético cubre y refuerza las necesidades específicas de cada una: luminosidad, hidratación, antiedad, etc.

Pues imagínate si a todo esto le sumas un toque de maquillaje, ahí tienes el sérum con color, el producto perfecto para llevar ahora que tan en auge está la tendencia make up no make up. Lo hemos visto en la calle y sobre la pasarela en desfiles como los de Chanel, Balenciaga o Miu Miu.

Cómo aplicar el sérum con color para un efecto 'buena cara'

Los mejores serum minimizadores de poros Freepick

En tu rutina de belleza diaria lo primero que hay que hacer es limpiar bien la piel. Hay gente que después de esto se echa un tónico y luego le llegaría el turno al sérum, que se debe utilizar día y noche.

Este cosmético se pone en la piel (el tamaño de un guisante) antes de la crema para el contorno de ojos y de la crema hidratante. Por último, toca aplicar la protección solar.

Sin embargo, cuando utilizamos el sérum con color el orden de aplicación sería el mismo pero no haría falta utilizarlo por la noche. Porque hay que recordar que lo bueno de este producto es que viene con una base de maquillaje incluida que le dará a tu piel un acabado unificado, natural y luminoso.

Una vez que tu piel lo haya absorbido no te olvides de echarte un protector solar porque no debes salir de casa sin él. Tu piel lo agradecerá.

¿Has probado ya los sérums con color? Desde luego es un gran invento para esos días acelerados que nos toca vivir. También son perfectos para los días de más calor porque al tener una textura más ligera que las cremas tendrás una sensación mejor en la cara.

