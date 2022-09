Los nuevos limpiadores de CeraVe eliminan la suciedad e hidratan tu rostro adaptándose a él y sin alterar la barrera protectora de la piel 

No todas las personas tienen el mismo tipo de piel y, por eso, no deberían usar el mismo gel limpiador por muy bueno que sea. Esto lo tiene claro la firma CeraVe, la cual ha lanzado al mercado una gama de nuevos limpiadores que se adaptan a cada uno de los diferentes rostros y van más allá de eliminar la suciedad de la cara. Estos geles contienen una combinación exclusiva de ceramidas esenciales que tu piel necesita, según sus características, solo tendrás que elegir el que se adapte a la tuya. Desde el hidratante que no altera la barrera protectora de tu piel hasta el que limpia el exceso de sebo reparando dicha barrera, pasando por el gel limpiador en espuma formulado para mejorar la textura de la piel y eliminar la grasa.

Si todavía no conocías ninguno de ellos, desde 20deCompras te presentamos la gama de los tres colores que van a limpiar, hidratar y proteger tu piel este otoño e invierno tan largos. Toma nota de las características del gel azul, del verde y del verde agua para pasarte al lado eficaz de la limpieza de nuestro rostro, el primer paso de cualquier rutina facial.

-Gel limpiador hidratante. Te presentamos al color verde, el gel ideal para eliminar la suciedad y el maquillaje del rostro eficazmente sin alterar la barrera natural de la piel, sin sensación de tirantez ni sequedad. La textura comienza como una crema y se transforma en una espuma, que eficazmente limpia e hidrata sin alterar la barrera protectora de la piel. Aunque, también tienes la versión sin espuma, la cual es ideal para la piel seca.

Se transforma en una suave espuma al aplicarse en la piel junto con agua. Druni

-Gel exfoliante e hidratante anti-rugosidades. La gama azul es ideal para ayudar a calmar y alisar la piel dañada, extremadamente seca, irregular y rugosa del cuerpo. Su revolucionaria fórmula está desarrollada por dermatólogos y contiene urea, LHA y ácido salicílico y como el resto de geles contiene tres ceramidas esenciales para una hidratación intensa.

Su revolucionaria fórmula está desarrollada por dermatólogos y contiene Urea, LHA y Ácido Salicílico. Druni

-Gel limpiador de control de acné. Por último, te presentamos a la gama más nueva de la firma, el color azul clarito preventivo de imperfecciones. Este gel no solo las reduce, sino que previene la formación de manchas.

Limpia y elimina el exceso de sebo restaurando la barrera protectora de la piel. Druni

