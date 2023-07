Ideas de manicura de Barbie para lucir unas uñas de 'película' este verano

Barbie, la película más esperada del momento se estrena, por fin, en los cines de España. Margot Robbie da vida a la muñeca más famosa del mundo y, a raíz de este largometraje, la fiebre 'barbiecore' ha llegado para quedarse en escaparates y, también, en salones de belleza.

El color rosa se convierte en el protagonista del verano 2023. En cuestión de moda, ya hemos visto colecciones de la muñeca de Mattel en firmas como Zara, Lefties o Primark, y también en marcas de belleza como Nyx o You Are The Princess.

En los salones de belleza las fans de Barbie también piden acercarse más a la muñeca: las coloraciones rubias o las manicuras 'pink' comienzan a triunfar, tal y como confirman las expertas en materia. "Este año el Pantone de moda fue el 'VivaMagenta', un tono rojo carmesí matizado. Lo hemos visto en pasarelas, complementos, decoración… pero también en las colecciones de esmaltes de uñas", explica Lourdes Aymas, manicurista del Salón Ananda Ferdi. "Es cierto que la tonalidad rosa no pasa de moda, es un clásico de toda la vida. Femenino, chic, dulce, elegante y muy versátil gracias a la amplia gama cromática que existe", añade.

Más allá de la fiebre Barbie, el color rosa conquista porque es de lo más favorecedor. Tal y como asegura Lourdes Aymas, "en pieles bronceadas y pieles morenas luce como nunca por el contraste que provoca", es por ello que se convierte en un 'must' para el verano.

¿Cómo llega la tendencia Barbie a las manicuras?

El rosa en todas sus tonalidades está triunfando en manicuras y pedicuras. Como explica la experta, "en el Salón Ananda Ferdi hemos notado una tendencia más concentrada en rojos corales cerezas y gamas pastel básicamente", detalla.

"En las manicuras que realizamos en estos tonos jugamos con las diferentes tonalidades del mismo color. Es una manera divertida y original de llevar todas las tonalidades en una mima mano", añade. Según detalla, las más atrevidas optan por rosas brillantes, 'glitter' o metalizados, mientras que las más clásicas las combinan en manicura francesa.

Seleccionamos distintas ideas (para todos los gustos) de manicura al más puro estilo Barbie para que tú también te sumes de la forma más sutil a la moda de la muñeca.

1. 'Ombre nails' rosas

Se trata de una técnica con un resultado muy original que cada vez es más solicitado en los salones de belleza. Según explican desde Semilac, firma especializada en esmaltes de uñas, "se trata de la combinación de dos o más tonos de manera impecable y super integrada con una esponjita sobre tu uña, ya sea desde un claro hasta un oscuro o viceversa".

El objetivo es conseguir unas uñas degradadas al gusto de cada una. "Puedes optar por completar el degradado de color en una sola uña o en todas, la elección es completamente tuya. Los colores que elijas pueden pertenecer a la misma familia cromática o ser totalmente contrastantes si deseas un aspecto más audaz", recomiendan los expertos.

'Omré nails' rosas y blancas Semilac

2. Uñas en rosa neón

Un profundo tono cálido de rosa néon siempre es un acierto, además de potenciar el bronceado, "te dará fuerza y, por lo tanto, también confianza en ti mismo", detallan los expertos de Semilac. Es muy sencillo de conseguir y podemos realizarlo desde casa. Se recomienda aplicar sobre una base más clara para obtener un color más intenso.

Uñas Dopamine Rose Semilac

3. Logomanía 'power'

El logo de Barbie lo tenemos en la cabeza desde nuestra infancia. Si eres fan del 'nail art', te puedes atrever con este diseño. Puedes marcarlo en sólo una uña y combinarlo con otros estampados o tonalidades de rosa.

4. En rosa metalizado

Otra idea muy original para lucir una manicura 'barbiecore' es con un rosa metalizado. ¿Cómo se consigue? Es más fácil de lo que parece. Simplemente tienes que escoger un esmalte en una tonalidad fuerte de rosa y aplicar polvos 'pearl effect' sobre el mismo, que será lo que conseguirá ese efecto brillante.

5. De cuadro vichy

El vestido más viral de la película de Barbie, de cuadros vichy rosas y blancos, se ha convertido en el más vendido de la colección de la película que ha lanzado Zara esta misma semana pero, ¿sabías que también podemos lucir este estampado en nuestras uñas?

La manicurista Chez Nails propone llevarlo a cabo con una base de color blanco y, una vez que se seque, aplicamos un color rosa pastel creando la forma de cuadros, con líneas horizontales y verticales. Puedes llevar todas las uñas con este 'print' o combinarla con blanco o rosa liso o con manicura francesa. ¡Tú eliges!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.