Esta es la colección de maquillaje y accesorios con la que soñaría cualquier fan de Barbie (y se vende en Primor desde 1 €)

La estética 'Barbiecore' está más presente que nunca. En tan sólo un par de días llega a la gran pantalla el esperado estreno de la película de la muñeca más famosa del mundo, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y, por supuesto, las principales firmas de moda han teñido de rosa sus escaparates con colecciones que nos permiten que todas nosotras podamos sentirnos como la muñequita de Mattel. Sin embargo, parece que esta fiebre 'fashion' también ha llegado a colecciones 'beauty' para que podamos crear maquillajes y lucir accesorios de fantasía.

Barbie es esa muñeca con casi 65 años de historia que ha visto crecer generación tras generación y que este año vuelve con más fuerza que nunca, en todos los sentidos. El verano 2023 le pertenece a ella, al juguete de Mattel, y por ello la firma española You Are The Princess también se ha querido sumar a la moda con un lanzamiento muy especial: una colección que incluye desde 'stickers' de brillo (para crear looks festivaleros únicos), pasando por kits de manicura, hasta accesorios de pelo.

Un toque de 'glitter'

El verano es de Barbie, pero también de los festivales; así que si unimos ambas 'tendencias', ¿por qué no crear un maquillaje festivalero al más puro estilo de la muñeca? En este sentido, la firma 'beauty' propone distintos adhesivos para crear diseños o usar directamente, además de enmarcar la mirada (2,99 €). Otra opción es la de aplicar 'glitter' como sombra de ojos o un iluminador con seis tonos distintos.

'Stickers' de Barbie para enmarcar la mirada. (Precio: 2,99 €) You Are The Princess

Accesorios para un 'total look' de Barbie



La estética 'barbiecore' no sólo es ir vestida de rosa, sino que los accesorios también juegan un papel fundamental para diferenciar cualquier 'outfit'. Por un lado, los accesorios para el pelo te recordarán a tus looks más 'preppy'. Las diademas, los lazos y los 'scrunchies' de color rosa o de estampado vichy, el preferido de Barbiem, son los que necesitas.

Por otro lado, para las que prefieran lucir el pelo recogido (teniendo en cuenta las altas temperaturas), las pinzas de color rosa de efecto carey o con 'strass' en fucsia (2,99 €), se convierten en un complemento ideal.

Pinza de Barbie de You Are The Princess You Are The Princess

Asimismo, desde You Are The Princess también proponen accesorios para casa como un turbante para la 'skincare routine', cepillos limpiadores, 'cuore globes', cepillos de pelo... La colección está disponible en Primor desde 1 € aunque, eso sí, ¡está empezando a agotarse!

