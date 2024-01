Si tienes más de 50 años, estas son las cremas iluminadoras que potencian el cuidado de tu piel

Una buena rutina de cuidado facial pasa por una limpieza e hidratación, potenciando la luz y la elasticidad. Hidratantes, regeneradoras y revitalizantes, en España existen todo tipo de cremas con diversas funciones. En la elección de cremas iluminadoras para personas mayores de 50 años, hay que considerar ingredientes que aborden las preocupaciones específicas de la piel madura.

¿Y eso qué significa? Que además de nutrir y dar luminosidad, tendrá el potencial para retrasar los signos visibles del envejecimiento, como las líneas de expresión. Cuando envejecemos, perdemos elasticidad y aparecen las arrugas.

¿Qué debe tener una crema iluminadora antiedad?

El colágeno es una proteína que se encuentra de manera natural en nuestro organismo, es el que se encarga de confeccionar el tejido conectivo, como la piel, cartílagos o los huesos, entre otros. Con el tiempo, se va reduciendo la producción de colágeno. Por eso, muchas cremas antiedad incluyen este compuesto para mejorar la firmeza.

Además, queremos que hidrate, por lo que el ácido hialurónico también suele estar presente. No podemos olvidar la Vitamina C, que aporta el poder antioxidante y neutraliza la acción de los radicales libres. Por último, los minerales, que aportan luminosidad. Por supuesto, no debemos olvidar la protección contra los rayos UV.

Tres cremas iluminadoras para mayores de 50

Crema antiedad ROC ROC

La Multi Correxion Revive + Glow Crema en gel, de ROC, está formulada con un 10% de vitamina C testada para una piel más tersa y brillante: "Esta mezcla combina la vitamina C en su forma real, ácido ascórbico, con antioxidantes, nonapéptido-1 e hidratantes avanzados que actúan juntos, para resultados clínicamente probados que no puedes lograr con la vitamina C sola", explican desde la web. Úsalo diariamente por la mañana y noche. Cuesta 39,90 €.

Germinal Radiance - Crema Antiedad con Efecto Lifting. Germinal

La fórmula de Germinal Radiance, está hecha a base de ácido hialurónico, proteínas de trigo, extracto de hammamelis y extracto de levadura, entre otros, está formulada para todo tipo de pieles, a partir de los 35 años.

Esta crema antiedad de uso diario aporta luminosidad, hidratación y firmeza, además de proteger el rostro de los rayos UV: "Tiene efecto lifting inmediato durante más de 8 horas. ¡Piel firme al instante y radiante cada día!", explican desde la web. Está disponible en Amazon por 34,95 €.

C-VIT RADIANCE Fluido luminoso Sesderma.

La C-VIT RADIANCE Fluido luminoso, de Sesderma, es antioxidante, hidratante, antiarrugas e iluminador. Las ventajas de la vitamina C, que aportan brillo y reflejos a la piel, además de hidratarla. Además, mejora su elasticidad, y ayudar a prevenir y reducir líneas de expresión.

"La vitamina C en tu piel se transforma en luz. Y gracias a la tecnología Nanotech, conseguimos encapsular los activos en liposomas que maximizan su efectividad", explican. Precio: 40,45 €.

