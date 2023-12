El nuevo sérum de Mercadona con microcápsulas y ácido hialurónico para que la piel brille al instante

A las puertas de las esperadas fechas de la Navidad, Mercadona no deja de sorprender con el lanzamiento de una amplia gama de productos pensados especialmente para el cuidado de la piel bajo el sello de su marca blanca por excelencia: Deliplus. Si bien es cierto que hace solo unos días sorprendía con un pintalabios que parece de alta gama, que a decir verdad no llega a los seis euros, ahora lo hace con un dermocosmético revolucionario para el cuidado del rostro que bien recuerda al de otras marcas de alta gama. Ahora bien, el coste entre uno y otros no tiene nada que ver.

Se trata del Sérum Reparador con Microcápsulas que acaba de lanzar en todas sus tiendas la cadena de supermercados de origen valenciano, cuyo principal atractivo es que, como su propio nombre indica, incorpora microcápsulas, junto a otros principios activos como el ácido hialurónico y betaína, que contribuye a regenerar el rostro y reduce los signos de la edad.

Sérum Reparador con Microcápsulas de Deliplus Mercadona

El sérum de Mercadona con aceites esenciales encapsulados

Parte de su éxito reside en la tecnología empleada para su presentación, pues actúa como sérum facial microfluído que, gracias a la ciencia, consigue el encapsulado de los aceites esenciales. Para entender mejor en qué consiste esta innovadora técnica dermocosmético, lo mejor es que vayamos paso a paso.

Suspendidas en una esencia concentrada, las microcápsulas contribuyen a la aportación de densidad y firmeza, lo que a su vez favorece a la revitalizando de la piel. Por otra parte, cabe destacar su ligera textura, en cuyo caso combina la riqueza nutritiva del aceite con la fuerza penetrante de este cosmético antiedad.

Las microcápsulas actúan como diminutas cápsulas oleosas que encierran en su interior todos los ingredientes lipofílicos. Entre ellos se incluyen ingredientes como aceites vegetales, ceras, mantecas y principios activos ricos en agentes nutritivos derivados de los lípidos. Asimismo, la novedad de la fórmula se ve potenciada por la frescura de la fase acuosa gracias a las pequeñas burbujas que se forman.

Este nuevo producto de Mercadona lo encontramos tanto en las tiendas físicas como en la aplicación online por 9 euros.

Qué va antes: ¿el sérum o la crema hidratante?



Este es el proceso de cuidado facial correcto o skincare que deberías seguir cada día paso a paso:

Limpia tu rostro con una leche limpiadora, mousse o jabón, según las necesidades de tu piel. Su cremosidad conseguirá retirar de manera más eficaz la suciedad acumulada.

con una leche limpiadora, mousse o jabón, según las necesidades de tu piel. Su cremosidad conseguirá retirar de manera más eficaz la suciedad acumulada. Sécatelo bien con una toalla limpia y seca , antes de continuar con los siguientes pasos, sino no tu esfuerzo no servirá de nada.

, antes de continuar con los siguientes pasos, sino no tu esfuerzo no servirá de nada. Repasa la zona, de los ojos y los labios, con un disco limpiador bañado en agua micelar u otro producto similar.

Aplica tu tónico habitual , para restablecer el pH y limpiar los restos de maquillaje, o polución, que los anteriores productos no hayan conseguido eliminar.

, para restablecer el pH y limpiar los restos de maquillaje, o polución, que los anteriores productos no hayan conseguido eliminar. Llegó la hora del sérum , que debes dejar hasta que se absorba.

, que debes dejar hasta que se absorba. Ahora es el turno para el contorno de ojos y de labios, que los especialistas aconsejan aplicar con pequeños toquecitos hasta su total absorción.

Por último, aplica la crema hidratante, si es de día, o la nutritiva, si es por la noche.

Excepciones dentro de tu rutina de cuidado facial



Aunque existen unas pautas establecidas, cada piel es única y, por tanto, es posible que los siete pasos anteriores, en tu caso, puede que no funcionen en el mismo orden. Aunque también en estas particularidades cabe incluir productos como el protector solar. Porque, aunque los expertos recomiendan usarlo durante todo el año, hay un pequeño porcentaje que no lo utiliza (un 1%), según el último estudio realizado por la marca ISDIN.

Según el Dr. Manuel Vicente Leis, miembro del GEDET, a partir de los 40 años, la piel empieza a perder 1% de colágeno cada año Freepik

¿Cuándo aplicar la crema solar? Los especialistas de la Roche-Posay aconsejan aplicarla antes de toda la rutina de cuidados y después de tener la piel totalmente limpia. "Además, explican que los fotoprotectores se deben aplicar entre 20 y 30 minutos antes de la exposición solar".

