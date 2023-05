El azelaico es un tipo de ácido dicarboxílico con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes y despigmentantes, que se utiliza para tratar algunos tipos de acné, mejorar manchas, reducir el enrojecimiento en pieles sensibles y afinar la textura de la piel. Es por esto por lo que se ha añadido a muchas rutinas de belleza diarias, en forma de sérum, junto con las cremas y tónicos. Las personas que quieren combatir muchos tipos de acné y alisar su piel pueden usar este ácido y añadirlo a su skin care de la forma más cómoda: con un sérum.

Pero, cuál es mejor o cómo elegir el más apropiado. Desde 20deCompras hemos querido ayudarte y hemos destacado el top 3 de los más vendidos y mejor valorados para que sea más fácil incorporar este ácido a tu rutina. Y es que, el ácido azelaico actúa sobre el acné, leve o moderado. Gracias a su acción antiinflamatoria y bactericida, actúa sobre la bacteria causante del acné (P acnés), alterando su pH. Tiene, además, propiedades antiseborreicas, lo que quiere decir que ayuda a reducir el exceso de sebo, habitual en las pieles grasas y uno de los factores del desarrollo del acné.

Ácido azelaico de The Ordinary. Esta marca se ha hecho en poco tiempo muy famosa por sus sérums eficaces con un precio accesible. La propuesta de ácido azelaico de The Ordinary sirve para todo tipo de pieles ya actúa como un antioxidante eficaz, además, se utiliza para aclarar el tono de la piel y ayuda a reducir la apariencia de las manchas. También mejora visiblemente la textura de la piel, ya que realiza una pequeña exfoliación en esta. Se puede aplicar tanto de día como de noche, al tener una textura ligera se absorbe rápido y, después, puedes continuar con la hidratación de tu piel (con tu rutina diaria). Pero, mucho cuidado, porque al ser un ácido si te lo pones por la mañana debes usar después protección solar para el rostro.

Azelaic Radiance de Freshly Cosmetics. Este sérum para la cara tiene una concentración de ácido azelaico alta (del 10%), pero, su composición es cien por cien natural, por eso, es uno de los más elegidos en la actualidad, porque no daña ni los rostros más sensibles. Eso sí, recuerda que no es hidratante. Está formulado para acabar con las imperfecciones y el acné y, por ello, no cuenta con ingredientes específicos para potenciarlo. De hecho, los expertos de la firma aconsejan completar su uso con una rutina habitual en la que cremas hidratantes.

Granos, espinillas, rosácea, cuperosis, inflamación, rojeces, brillos, puntos negros, ¡adiós! Freshly Cosmetics

Azelac Ru Liposomal de Sesderma. Por último, este sérum de la famosa marca Sesderma es despigmentante con activos liposomados, que mejoran la apariencia de las manchas y homogeneizan el tono de la piel. Este modelo, además de para el acné, está especializado e indicado para las pigmentaciones cutáneas: manchas solares, embarazo y pecas. Así que, si es tu caso, este es el más apropiado.

Este sérum mejora la apariencia de las manchas. Druni

