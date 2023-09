Sabemos que el verano en España puede ser un desafío para nuestras preciosas melenas, pues la exposición al calor, al sol, al cloro y al agua salada, a veces pueden dejar rastros no deseados en nuestro cabello, especialmente en esas puntas que tantas veces hemos tenido que decir adiós. Pero, ¿y si te dijera que existe un corte de pelo que puede sanear tus puntas desgastadas y permitirte mantener el largo de tu pelo incluso después de todas esas horas bajo el sol?

Así nos lo confirma la estilista Lorecey, que ha creado su propia técnica de corte para que nunca más tengamos que sufrir después de haber entrado a una peluquería y haber pedido que solo te corten las puntas: el corte de oxígeno. Descubre como este corte ha venido para revolucionar el mundo del cuidado capilar, y como puede transformar tu cabello, para que puedas enfrentar el mundo con confianza. ¡No querrás dejar de hacértelo!

¿En qué consiste el corte de oxígeno?

Si alguna vez has sentido que tu cabello largo necesita un poco de amor y atención, pero la idea de perder longitud te hace retroceder, el corte de oxígeno podría ser tu solución ideal. Esta técnica novedosa y emocionante se basa en la idea de eliminar únicamente las puntas dañadas y abiertas, dándole a tu melena un aspecto más saludable y vibrante, sin tener que sacrificar esos valiosos centímetros que tanto te costó lograr.

"Esta técnica empezó a cocerse en 2012, cuando estudiaba en la academia de peluquería y se ha pulido a lo largo de los años. Surgió realmente para darle a la clienta lo que realmente está buscando, un corte de puntas real, no un corte de pelo", cuenta la estilista y creadora del corte Lorecey. "Por ello, es importante centrarse en mantener el largo del cabello, cortando únicamente la punta que está abierta, tanto del largo como de las partes altas del cabello".

El corte de oxígeno es recomendable para todo tipo de pelos. No importa si tienes el cabello liso, rizos rebeldes, ondas suaves, tendencia al encrespamiento o incluso un cabello más grueso y voluminoso, pues lo que fomenta esta técnica es el mantenimiento y el cuidado personalizado. En boca de la propia creadora de este corte, "toda mujer que quiera una melena espectacular, necesita un corte de oxígeno".

Un corte que nos conciencia de la salud capilar

Lo más importante de este corte, no es que mantengamos el largo intacto, sino que nos educa y no enseña el sistema que necesita nuestro cabello para tener y mantener ese cabello largo y sano que vemos en los anuncios de la televisión, exigiéndonos un mantenimiento diario para poder ver esos resultados duraderos.

"Por mucho que te cortes los casi 10 centímetros del corte de puntas tradicional que se viene haciendo, si no te cuidas el pelo con productos adecuados, no te desenredas correctamente, y no haces una visita cada 2-3 meses a la peluquería para sanear las puntas, te vas a encontrar en un bucle", explica Lorecey. "Tardarás 6 meses en volver a la peluquería, mientras tu pelo crece a su largo original, pero para cuando vuelvas habrá que cortar de nuevo, imposibilitando que consigas un cabello largo y sano mantenido en el tiempo".

Lorecey nos revela que el punto fundamental de esta solución para conseguir el cabello soñado, es el mantenimiento. En ocasiones, las puntas están tan deterioradas que se necesita de un seguimiento continuo cada mes o mes y medio durante 3-6 meses, para sanearlo completamente. "Según el diagnóstico que consideremos para el mantenimiento de tu cabello, vamos a ir solucionándolo a lo largo del tiempo. De manera que nunca vas a perder el largo de tu cabello, sino que lo vas a aumentar y siempre potenciando su calidad", añade la estilista.

¿Qué beneficios ofrece este corte?

El corte de oxígeno aumenta el brillo, la suavidad y la longitud. Freepik / Eugene barmin

Más allá de la conservación de la longitud y el saneamiento efectivo, los beneficios que va a obtener una persona que se realice esta técnica de corte son numerosos, pues según Lorecey, "gracias a cortar esas puntas abiertas, quemadas y deterioradas, el pelo va a tener más brillo, más suavidad, y estará visiblemente más fuerte y sano".

Estimula el Crecimiento: El cabello es un tallo filamento sin vida, lo que quiere decir que si se deteriora no se puede regenerar por si solo, "al cortar la punta que está estropeada es como si le metieras un chute de oxígeno al cabello", creando un entorno más saludable para el crecimiento fuerte y sano de tu melena. Mejora la Textura: Deshacerse de las puntas abiertas suaviza la textura del cabello. Notarás que tu cabello se siente más suave y manejable después de la técnica. Reduce el Frizz: Al sanear las puntas abiertas que pueden contribuir al frizz, el corte de oxígeno puede ser el complemento perfecto para ayudar a controlar el encrespamiento y a mantener tu cabello más liso y definido. Mayor Brillo: Tu cabello reflejará la luz de manera más uniforme, puesto que se eliminan todas las puntas abiertas que opacan tu melena, resultando en un brillo natural y saludable. Cuidado Personalizado: El corte de oxígeno se adapta a las necesidades individuales de tu cabello, lo que significa que cada corte es único y específico para ti.

