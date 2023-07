Acaba con el encrespamiento este verano con los cinco productos definitivos

¿Alguna vez has sentido que tu pelo estaba quebradizo y sin brillo? Si tu respuesta es afirmativa, tranquila, tiene solución. Simplemente, necesita hidratación, ya que (seguramente) lo has sometido a tratamientos como alisados, decolorantes, calor seco procedentes de planchas o secador, y no olvidemos el verano en España: el sol, la humedad, el cloro de las piscinas y la sal del mar dañan tu pelo hasta provocar encrespamiento.

Tras conocer los mitos y verdades sobre la melena femenina, estamos ante una de las preocupaciones capilares más habituales, sobre todo en cabellos ondulados o rizados donde, además, provoca que las ondas pierdan definición.

Cómo nutrir el pelo encrespado

Conseguir el equilibrio óptimo de humedad que necesita el cabello para eliminar el 'frizz', no es fácil. Aquellas personas que tienen una melena deshidratada o con las cutículas dañadas sufren el encrespamiento y por ello, necesitan una rutina capilar de hidratación para prevenir la sequedad y reparar los poros de la fibra capilar.

Utiliza champú y acondicionador hidratante. Una o dos veces por semana, incluye una mascarilla nutritiva. Emplea prechampú o un tratamiento reestructurante antes del lavado. Después del lavado, utiliza acondicionador sin aclarado o un producto específico antifrizz. Por la noche, aplica un sérum nutritivo nocturno para que actúe mientras duermes. También puedes usar un aceite.

Qué necesitas saber para acabar con el encrespamiento

El pelo encrespado es una de las grandes tendencias de los últimos años, en sintonía con el movimiento 'body-positive', que también encuentra su eco en la belleza. Aun así, el pelo 'frizz' tiene muchas detractoras y una de las claves para eliminarlo no es otra que mimar tu cabello con los productos adecuados.

Pero antes de eso, vamos a contarte el truco casero que ya ponían en práctica nuestras abuelas y que los expertos siguen recomendando, ya que mantiene el encrespamiento a raya y reduce la rotura del pelo: dormir con una trenza.

1. H08 Conditioning Mist, de Modesta Cassinello

Huele a limpio, es fácil de aplicar y cuesta 25 euros. Modesta Cassinello

Esta bruma es una suerte de acondicionador sin aclarado que protege y elimina el encrespamiento, entre otros muchos beneficios. Es de Modesta Cassinello, se llama H08 Conditioning Mist y sus fieles destacan su modo fácil de uso y su olor a limpio, como a colonia de bebé. (Precio: 25 euros).

2. Frizz-Away Conditioning Co-wash, de Freshly Cosmetics

Acondicionar para evitar el encrespamiento. Freshly Cosmetics.

Este acondicionador para pelo rizado se puede alternar con el champú cuando tú quieras, para lavar tus rizos con suavidad, mientras los nutre e hidrata. Se usa como si fuera un champú, pero no lo es: recuerda que al ser sin jabón, no hará espuma, ¡pero tu pelo quedará limpio igualmente! Reduce el encrespamiento, mantiene la hidratación natural del cabello y fortalece y potencia el rizo natural. (Precio: 11,97 euros).

3. Sleek Talker, de GHD

Uno de los productos favoritos de las editoras de belleza. GHD.

Sleek Talker se ha convertido en el imprescindible de las editoras de belleza para mantener el encrespamiento a raya y lograr un resultado de peluquería todos los días. Su textura no parece aceite, sino a una especie de gel ligero, pero uno que se funde al instante en el cabello en lugar de aportar la rigidez que normalmente le atribuiríamos a un gel de peinado. Así, con esta textura mixta, desaparece en el pelo en cuestión de segundos, sin dejar ningún rastro.

La recomendación es emplearlo con la melena mojada para protegerla del calor al secarla, pero aplicado con el cabello seco –siempre de medios a puntas–, el resultado es igual de bueno. Según las opiniones, evita el encrespamiento a un nivel que no consiguen otros aceites, además de dejar el pelo ultrasedoso y ligero, con esa sensación de limpieza y suavidad que normalmente solo logras recién salida de la peluquería, pero sin dejarlo lacio ni apelmazado. Además, el resultado es brillante y luminoso. (Precio: 36 euros).

4. Espray antiencrespamiento instantáneo, de Living Proof

Con este producto acabarás, de inmediato, con el pelo encrespado. Living Proof.

Se trata de un acondicionador en seco que recupera una melena suave y brillante de la raíz a las puntas. Enriquecida con una exclusiva mezcla de cinco aceites y la molécula Healthy Hair, patentada por Living Proof, esta ligera fórmula sella la cutícula del cabello para fijar la hidratación, el brillo y la suavidad y controlar el encrespamiento y los mechones rebeldes con un resultado de peluquería. Con protección UV. (Precio: 31,45 euros).

5. Sérum reparador, de Aveda

Sérum de noche para poner fin al 'frizz' de tu cabello. Aveda.

Sérum de noche vegano que transforma tu cabello mientras duermes para conseguir un resultado más brillante y saludable. Su fórmula liviana crea un velo invisible que imita los beneficios de una funda de almohada de seda, evitando el daño y la fricción del cabello. La macromezcla verde recupera los elementos esenciales para el cabello saludable que se han perdido a través de las agresiones diarias, mientras que el aceite de nangai repara las puntas abiertas. Las moléculas alimentadas por plantas multiplican los enlaces en la corteza interna, fortaleciendo y reparando el cabello. (Precio: 45,95 euros).

