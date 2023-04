El truco para un cabello más largo y sano: masajeadores de cuero cabelludo

Tratar el cabello con productos que aporten brillo e hidratación es fundamental, pero... ¿Y si te decimos que con esta técnica —además— puedes evitar los dolores de cabeza o la caída del cabello?

Llegar a casa después de un intenso día de trabajo, sentarte en el sofá, deshacer la coleta retirando la goma elástica del pelo y pasar por el cuero cabelludo, las patitas metálicas de un masajeador debería considerarse Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero es que, además, esta práctica también es buena para nuestra salud capilar porque activa la circulación sanguínea, ayudan a fortalecer el cabello y acelera su crecimiento, reduce el estrés y calma los dolores de cabeza y cuello. Ahí es nada.

"Los masajes capilares contribuyen a incrementar la irrigación de sangre en el cuero cabelludo, nutriendo y oxigenando los folículos pilosos. Además, —sostienen desde el Instituto Médico Dermatológico (IMD)—, con este tipo de maniobras se consigue una mejor absorción de los productos en aquellos tratamientos capilares donde estos se aplican vía tópica".

Tipos de masajeadores de cuero cabelludo

Usar los dedos hace mucho tiempo que se quedó obsoleto; ahora, en su lugar, contamos con una gran selección de masajeadores de cuero cabelludo de diferentes materiales y estilos.

De silicona, suave y con propiedades que frenan la caída del cabello. Amazon

Masajeadores manuales: son simples y fáciles de usar, y generalmente están hechos de plástico, metal o silicona.

son simples y fáciles de usar, y generalmente están hechos de plástico, metal o silicona. Masajeadores eléctricos y con vibración: tienen una base que funciona con pilas o enchufada a la corriente, y una o varias puntas para masajear el cuero cabelludo. Suelen tener varios modos de masaje y diferente intensidad de vibración.

Cepillos y gorros para masaje capilar

Si la opción de los masajeadores de cuero cabelludo no te convence, también existen cepillos de masaje, con cerdas suaves y flexibles que se pueden usar para masajear el cuero cabelludo durante el cepillado (muy práctico para personas con cabello largo o grueso) o gorros de masaje, con pequeños nódulos en su interior. Y, en combinación con un secador de pelo, te masajea mientras secas el cabello.

"Otra técnica, además de los masajes capilares, para nutrir y oxigenar el cabello -señalan desde IMD- es el láser capilar, técnica que ayudará a mantener tu pelo sano y fuerte".

Beneficios del masajeador de cuero cabelludo

El volumen es uno de los aspectos básicos para que el cabello se vea bonito. Pexels

Fortalecimiento del cabello: el masaje del cuero cabelludo puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo en esa zona, lo que puede nutrir los folículos capilares y ayudar a fortalecer el cabello.

el masaje del cuero cabelludo puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo en esa zona, lo que puede nutrir los folículos capilares y ayudar a fortalecer el cabello. Crecimiento del cabello : al estimular el flujo sanguíneo, los masajeadores pueden ayudar a nutrir los folículos capilares y promover el crecimiento del cabello. Por lo tanto, ayuda a reducir la pérdida y caída y del cabello.

: al estimular el flujo sanguíneo, los masajeadores pueden ayudar a nutrir los folículos capilares y promover el crecimiento del cabello. Por lo tanto, ayuda a reducir la pérdida y caída y del cabello. Salud del cuero cabelludo: con el masaje se puede estimular la producción de aceites naturales en el cuero cabelludo, lo que puede ayudar a mantenerlo hidratado y saludable, así como proporcionar brillo y suavidad al cabello.

Peligros de un uso inadecuado de los masajeadores capilares

Como en todo, un uso excesivo o un mal uso de un utensilio puede provocar daños tanto en la piel del cuero cabelludo, como en el propio pelo, causando roturas capilares y nudos, así como irritación, especialmente en personas con piel sensible.

"Para que los masajes capilares tengan eficacia, es necesario realizarlos con frecuencia a lo largo de la semana, por ejemplo, 2 o 3 veces. No obstante, no es nada conveniente realizar masajes sobre cuero cabelludo con inflamación, grietas, heridas abiertas en la piel, granos, lunares o erupciones cutáneas", señalan desde IMD. Si padeces alguna enfermedad dermatológica, es vital acudir a un especialista antes de usar el masajeador de cuero cabelludo, por si en tu caso no es recomendable.

