Trucos infalibles para mantener el flequillo siempre limpio

En España tenemos una continua necesidad de reinventarnos que hace que instintivamente recurrimos al pelo como elemento clave para sentirnos renovadas. En estos cortes, juega un papel muy importante el flequillo, el eterno aliado que potencia nuestras facciones y nunca pasa desapercibido. Pese a que el flequillo gana adeptos en invierno debido a la facilidad de mantenimiento, en el verano puede ser igual de cómodo.

El sudor, las cremas y el calor hacen que el flequillo tienda a engrasarse y abrirse con más facilidad en la época estival. Por ello, es importante que tomemos consciencia y llevemos a cabo ciertas pautas que harán que se mantenga limpio por más tiempo. Si estás pensando en cortarte el flequillo este verano, pero te preocupa si podrás mantenerlo siempre a raya, te traemos 7 trucos que te ayudaran a lucir el flequillo perfecto hasta en los días más calurosos del año, aunque también en los fríos.

Flequillo desfilado de Blanca Suárez Cristina Sosa Meliá

1. No tocarse el flequillo con las manos

La estilista madrileña Lorecey, nos cuenta que lo más importante para mantener el flequillo limpio y seco por más tiempo es evitar tocárselo con las manos para no engrasarlo. Nos propone algunos ‘tips’ para esquivar esos momentos irrefrenables que nos llevan a manipular nuestro fleco durante el día, como usar laca o fijador o un golpe de melena en el caso de los flequillos medio largos, "puedes bajar la cabeza y subirla hacia atrás de golpe, eso te hará sentir un cabello despejado sin necesidad de tocarlo".

2. Usar laca o fijador

Al contrario de lo que cree mucha gente, la laca no tiene por qué ensuciar el cabello. La clave está en encontrar una laca ligera que deje muy poco residuo, para que cumpla la función que queremos. De esta forma, tu flequillo se mantendrá limpio y en su sitio, sin tener que recolocártelo con las manos cada dos por tres.

Kim Kardashian le dio un giro a su melena XXL gracias a su nuevo flequillo de estilo cortina, con raya al centro y abierto de forma natural, justo por debajo de las cejas. Instagram / @kimkardashian

3. Llevar toallitas siempre contigo

Si tienes la piel grasa, sabrás lo dura que puede llegar a ser la dermatitis en verano, pues se acrecienta con el sudor, y más si el flequillo cae sobre la frente. Por ello, tanto si tienes la piel grasa como si no, es conveniente que te metas en el bolso un paquete de toallitas, para secarte la humedad y evitar esa incómoda sensación de que se pegue el flequillo a la cara.

4. Peinar con volumen

Aunque los flequillos lisos y rectos nos encantan, no son los ideales para esta temporada, pues al estar en contacto directo con la piel tienden a ensuciarse antes. El verano es el momento de los flequillos desenfadados y ahuecados. Peinarse el flequillo con volumen hará que tus mechones entren en contacto lo menos posible con tu frente, y, por ende, te aguantara más tiempo limpio. Para conseguir este efecto debemos de ayudarnos de un cepillo redondo a la hora de secar, ¡te cambiará la vida!

5. Lavar solo el flequillo

Muchas veces pensamos que cuando se nos ensucia el flequillo, significa que tenemos que lavarnos el pelo entero, pero, esto no es así, y de hecho, no deberíamos hacerlo, pues lavar nuestro cuero cabelludo con mucha regularidad puede hacer que consigamos el efecto contrario dejándonos una sensación más grasa. Cuando sientas que tu flequillo no aguanta ni un día más sin un lavado, hazte una coleta con el resto de cabello.

6. El champú en seco, tu aliado más fiel

Otro de los trucos que nos deja nuestra estilista de confianza es hacernos amigas del 'dry shampoo', porque será el que nos saque de más de un apuro este verano. "Si necesitas darle un 'refresh' a mitad de día o crees que tu flequillo pide a gritos un lavado, pero no tienes tiempo material para dárselo, un buen champú en seco te hará el apaño para que tu flequillo aguante algún día más", nos aconseja Lorecey.

Eimi Dry Me Dry Shampoo, 180 ml, 10,99 €. Wella Professionals

7. Evitar las cremas en la frente

En verano el uso de protección solar es prácticamente una necesidad, pero al mantenimiento de nuestro flequillo las cremas no le ayudan especialmente. Una opción para tener contentos a nuestra piel y a nuestro pelo es evitar ponerse cremas muy untuosas en la frente.

Cuando realices tu rutina facial te recomendamos que ates tu flequillo con pinzas hasta que la piel absorba la mayor cantidad de producto, para evitar que sea el pelo quien se ensucie con ellos y quede graso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.