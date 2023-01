Si tienes piel atópica, estos son los mejores productos para nutrir y calmar la piel sensible durante el invierno

Existen muchos tipos de piel, algunas son grasas, otras mixtas o secas, pero, hay un tipo que es más común de lo que pensamos y algunas personas lo ocultan: la piel atópica. También se la conoce como dermatitis y es aquella que presenta picores, ardor o tirantez. Precisamente por esto, hay que conocer bien a la piel y saber a qué tipo de productos esta no reacciona. Y, durante el invierno, no jugártela. Lo ideal, y siempre que se pueda, es usar productos cuya fórmula esté compuesta por ingredientes naturales que ayuden a restaurar la barrera cutánea, evitar productos tóxicos e hidratar más que a una piel que no sea atópica.

No solo hay que cuidar la piel con cremas, sino que una piel sensible con dermatitis debe cuidarse ya en la ducha. Nada de agua hirviendo que reseque nuestra piel. Y, además, cuando compremos gel de ducha este debe ser hidratante, porque existen algunos modelos que irritan mucho la dermis, ya que son muy agresivos, sobre todo los que utilizan una base de alcohol. Nutratopic de Isdin, por ejemplo, hidrata gracias a su muy alto contenido en aceites emolientes e inhibe el riesgo de adhesión bacteriana gracias a su formulación con Rhamnosof.

Este gel de baño ayuda a reforzar el sistema inmune innato de defensa de la piel mientras limpia de forma suave. Druni

Como no, al salir de la ducha hay que hidratar cualquier piel, por tanto, una atópica con más motivo. Recuerda, que las cremas hidratantes más apropiadas para la piel con dermatitis son aquellas que están elaboradas con ingredientes naturales. Como esta de la marca Bioderma.

9 de 10 pacientes sin picor, según Druni. Druni

Por último, no podemos olvidarnos del rostro, la parte del cuerpo que necesita hidratación diaria y protección del sol, frío y de los agentes externos como la contaminación. Además, las bajas temperaturas del invierno pueden hacer que la piel sufra más. Desde 20deCompras te recomendamos una de las mejores: Bloom Orchid de Freshly Cosmetics con textura ligera de absorción rápida, que aumenta en un 115% la hidratación de tu piel y reduce la sensibilidad. Todo gracias a sus ingredientes naturales: agastache mexicana, concentrado de plantas xéricas, ácido hialurónico vegano, astaxantina… Lo mejor es que ahora está rebajada un 25%.

La mejor crema hidratante facial para pieles con dermatitis, gracias a sus ingredientes naturales. Freshly Cosmetics

