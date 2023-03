¿Cómo conseguir (y peinar) el flequillo cortina más viral?

Las tendencias siempre vuelven, también en lo que respecta al ámbito de la belleza. Estas últimas temporadas hemos sido testigos de cómo peinados y cortes que causaron furor en los años setenta y ochenta han regresado, irrumpiendo con fuerza en los salones y peluquerías. Referentes de estilo de todas partes del mundo han apostado por ellos y, entre los más populares (y virales), destaca el flequillo cortina.

El icónico flequillo que puso de moda Brigitte Bardot ha vuelto a nuestras vidas, aunque en una versión adaptada a los nuevos tiempos. Eso sí, características como la longitud que presenta a los lados o su incomparable volumen no han cambiado en absoluto, por lo que se hace imprescindible saber cómo peinarlo correctamente para sacarle el máximo partido y lucirlo como lo haría una auténtica 'celebrity'.

María Baras, directora artística de Salón Cheska (C. de Velázquez, 61, Madrid) nos da, en este sentido, algunas claves y consejos para mantenerlo correctamente. De esta manera, no solo podrás presumir de flequillo, sino que además te ahorrarás unas cuantas visitas a la peluquería, cuidando, tanto su forma, como el aspecto del cabello.

Un buen corte es lo primero

Antes de aprender a peinar un flequillo tipo cortina es básico contar con este tipo de flequillo. Para conseguirlo, María Baras recomienda hacerlo de manos de un profesional, puesto que un buen corte es la base de todo. "Para triunfar con tu flequillo cortina lo ideal es cortarlo de forma adecuada, con un profesional, porque no es ninguna tontería hacer un flequillo de cero. Una cosa es retocarlo un poco cuando ya está cortado, pero de una melena entera pasar a un flequillo, consiguiendo la línea oblicua que presenta este tipo de flequillo, no es nada fácil".

"El diseño inicial tiene que haber sido creado por un profesional para saber la cantidad de pelo a utilizar, lo que más favorece… No es lo mismo este flequillo con una frente pequeñita, un rostro con una frente larga, una cara redondeada… El flequillo cortina puede caer al pómulo, a la boca. Existen distintas opciones al respecto", indica la estilista.

¿Cómo peinarlo en cabellos lisos?

Brigitte Bardot en un retrato de 1950. Getty Images / FilmPublicity

En cuanto al peinado, las razones por las que, precisamente, muchas mujeres se decantan por este tipo de flequillo es, además de lo mucho que favorece, lo fácil que resulta de mantener. "Yo por ejemplo que tengo el pelo liso, lo dejo secar al aire y se peina solo. Porque está descargado y con la forma hecha de la diagonal. El problema está si el pelo es muy lacio o rizado, entonces le tendrás que dar un poco de forma", cuenta María.

¿Y si se tiene el pelo rizado?

En el caso de tener el cabello lacio, encrespado o rizado, la directora de Salón Cheska explica varios procesos para darle forma. "A mí me gusta darle forma con el secador y los dedos, con la propia fuerza del secador pinzándolo con los dedos por el centro, se hace sola la onda". En los casos que el cabello sea algo más rebelde, es posible tener que ayudarse de otras herramientas como el cepillo redondo o los rulos.

"La onda se puede hacer con un cepillo redondo grande. Coges un mechón de pelo, lo secas hacia delante primero y luego abres la cortina y colocas el cepillo encima del mechón girando hacia ambos lados. Así consigues darle un toque cortina si tienes el pelo ondulado, encrespado o tu pelo no queda pulido (...) También hay otro truco que es poner un rulo grande hacia arriba o con una pinza girándolo en forma de anilla hacia atrás un ratito y ya se te hace esa forma setentera", explica María.

Uso de plancha para el flequillo cortina

Las planchas de pelo nos ayudan a dar forma al cabello. Freepik

Si bien es cierto que la plancha o las tenacillas no son lo más recomendable para este tipo de flequillo porque requieren de una mayor destreza, pueden ser útiles para darle un toque al pelo. "Hay gente que lo peina con el típico cepillo moldeador de aire y ya se marca o con un toquecito de plancha o tenacillas, se puede hacer de mil formas dependiendo de la destreza, pero lo realmente importante es que el corte base esté perfecto porque es que si no, no se peinará", dice la profesional.

Respecto a los productos que podemos aplicar en el flequillo, para mantenerlo, María Baras insiste en que sean astringentes dada la grasa que puede adquirir el flequillo al estar en continuo contacto con la piel. "Texturizador o champú en seco son la mejor opción para que den volumen al pelo. Por ejemplo, al día siguiente de lavarlo, se puede aplicar un poco de champú en seco y darle algo de forma con la plancha".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.