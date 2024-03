Del salmón a las alcachofas: alimentos para acabar con las espinillas

La piel es la forma en que nuestro cuerpo nos habla y, si no prestamos atención a lo que metemos en nuestro cuerpo, la respuesta que recibiremos será, sin duda, negativa. No es ningún secreto que seguir una dieta sana y beber dos litros de agua al día puede hacer maravillas en la zona T de la cara(frente y nariz), saber qué alimentos combinar con tu dosis diaria de agua es fundamental.

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, demostró que los alimentos de bajo índice glucémico y ricos en proteínas desempeñan un papel importante en la mejora del acné y las espinillas.

Por lo tanto, si quieres conseguir un rostro más limpio, empieza con una dieta rica en frutas y verduras, entre otros alimentos.

El boniato y su alto contenido en vitamina A

Boniato

El retinol, un derivado de la vitamina A, es ideal para combatir el acné y prevenir las arrugas. Hay cientos de cremas y sueros de retinol en el mercado que prometen hacer desaparecer el acné, pero para los menores de 30 años, este fuerte ingrediente puede ser demasiado duro para la piel.

El betacaroteno, que se convierte en vitamina A, es una de las razones por las que los boniatos tienen su bonito color naranja.

Después de comer boniatos, el cuerpo convierte el betacaroteno en vitamina A. Esta vitamina tiene propiedades que actúan como barrera cutánea contra la decoloración, la inflamación y la obstrucción de los poros que suelen provocar los radicales libres.

Alcachofas, antioxidantes para una cara limpia

Alcachofas iStock

Las alcachofas contienen el flavonoide silimarina, un antioxidante que puede proteger el hígado y ayudar a limpiar la piel propensa a las imperfecciones. Por otro lado, minimiza los poros abiertos y ayuda a construir colágeno mientras activa la retención de humedad.

Dado que la alcachofa es rica en vitamina C y antioxidantes, limpia y elimina las toxinas del cuerpo y reduce la concentración de plomo de la sangre, lo que resulta en una piel clara.

Además, es rica en proteínas que aumentan la inmunidad y ayudan a la regeneración de las células, lo que en última instancia conduce a la piel sin espinillas y sin acné también.

¿Cómo afectan las legumbres al acné?

Legumbres TONO BALAGUER

Tanto los garbanzos, como las alubias y las lentejas son legumbres de bajo índice glucémico, por lo que se asocian con niveles de azúcar en sangre más constantes y menos brotes de acné o espinillas.

Los alimentos con alto índice glucémico, como el chocolate, los cereales de desayuno, los panecillos y el arroz blanco, pueden provocar un pico de azúcar en sangre. Los estudios demuestran que esto no solo provoca diabetes de tipo 2, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, sino que también puede afectar a la piel.

El salmón también reduce el riesgo de cáncer de piel

Salmón con piel. iStock

El salmón con piel es la mejor fuente de ácidos grasos omega-3, pero las sardinas, la caballa y las anchoas también son excelentes opciones. El omega-3 protege la piel contra el daño solar, reduciendo el riesgo de desarrollar cáncer de piel y manchas marrones provocadas por periodos prolongados de exposición al sol.

Los ácidos grasos también ayudan a reducir la cantidad de una proteína que produce el organismo, llamada IGF-1, que está relacionada con el acné.

Esta combinación ayuda a la piel a repararse y la mantiene flexible y brillante, además de abrir los poros. Si tienes cicatrices de puntos negros o quieres una piel más suave, asegúrate de comer salmón, atún, marisco o caballa varias veces a la semana.

La coliflor disminuye la inflamación de la piel

Coliflor la fruta de temporada Getty Images/iStockphoto

Aunque las frutas y verduras de colores vivos se asocian a mayores beneficios para la salud, no subestimes la coliflor.

Esta crucífera contiene un potente aminoácido llamado histidina. Demasiada luz solar puede empeorar las manchas oscuras existentes, pero la histidina evita que esos dañinos rayos UV causen estragos en tu piel.

En general, la coliflor, la col, la col china, el brócoli, la col rizada, las acelgas y las coles de bruselas son algunos ejemplos de verduras crucíferas que además contienen sulforafano, un antioxidante altamente antiinflamatorio perfecto para reducir los brotes de acné.

Al incorporar estos alimentos en tu dieta, debes saber que existen otros que influyen en la aparición de acné o espinillas. Los hidratos de carbono de alto índice glucémico, los lácteos, las grasas saturadas y las grasas trans estimulan la producción de hormonas que pueden provocar la creación y secreción de un exceso de grasa por parte de las glándulas sebáceas.

