Manchas solares: ¿se pueden convertir en cáncer de piel?

A pesar de que ya nos hemos despedido del verano en España, todavía pueden quedar marcas de él en la piel. Zonas del cutis que muestran una tonalidad más oscura como consecuencia de la exposición solar. Estamos ante el lentigo solar o el melasma, como explica la Academia de Dermatología y Venereología (AEDV), y este último tiene un "marcado predominio en mujeres a partir de los 20 años", según indica.

Aunque hay cremas para reducir las manchas solares en la cara, lo adecuado es prevenirlas con unos buenos hábitos al tomar el sol y utilizando un factor de protección solar con SPF 50, incluso, en los días nublados. Ahora bien, ¿hay riesgo de que estas manchas —los lentigos solares y el melasma— se conviertan en cáncer de piel?

Los lentigos solares suelen aparecer en edades avanzadas

Desde la AEDV informan de que los lentigos solares aparecen normalmente a partir de los 60 años. Lo hacen, sobre todo, en la cara con manchas de un color marrón que van a persistir desde ese momento, es decir, no desaparecerán. Sin embargo, la exposición solar sí puede provocar que se noten mucho más, volviéndolas más oscuras.

Por lo general, los lentigos solares simples son benignos, pero también existen los malignos. De hecho, el doctor Julio Maset, médico de Cinfa, explica que "estas manchas no son signo de ninguna enfermedad en sí mismas y no requieren tratamiento, pero, si aparecen, es conveniente acudir al dermatólogo para descartar otras patologías como el lentigo maligno, que es un tipo de presentación del melanoma".

Desde la Asociación Española contra el Cáncer comparten que, según datos del Observatorio del Cáncer, "se prevé que haya más de 330.000 nuevos casos de cáncer para 2030", es decir, "1 de cada 3 mujeres" sufrirá cáncer de piel en algún momento de su vida. Por eso, proteger la piel de manchas solares es vital para prevenir esta enfermedad.

El melasma, la mancha que predomina en las mujeres

El melasma afecta más a las mujeres y se presenta con una hiperpigmentación en mejillas, frente o labio superior. El doctor José María Ricart, jefe de del Servicio de Dermatología de Quirónsalud Valencia y Alicante y del Instituto Médico Ricart, expone que "9 de cada 10 mujeres padecen melasma como consecuencia de la radiación solar". Pero ¿cuál es el motivo por lo que ellas sufren más estas manchas solares?

Desde la AEDV explican que el melasma se relaciona con el embarazo y, también, con los anticonceptivos orales. No obstante, desde la Asociación hacen hincapié en que "su causa a día de hoy no está clara". Estas manchas solares son completamente benignas, como comparten, por lo que no hay riesgo de que se conviertan en cáncer de piel.

Aunque el lentigo solar simple y el melasma no son un motivo de preocupación, ya que no hay riesgo de que se conviertan en un cáncer de piel, conviene revisar los hábitos de exposición al sol. Puesto que la aparición de estas manchas puede revelar que no se está protegiendo esta de la forma idónea, lo que incrementa el riesgo.

El melanoma continúa siendo el cáncer de piel más agresivo y con un peor pronóstico, tal y como expone la AEDV. Por eso, para prevenirlo, hay que utilizar protector solar todo el año. Pues, incluso los días en los que hay nubes en el cielo pueden propiciar su aparición si la piel no se encuentra debidamente protegida del sol.

