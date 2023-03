¿Por qué salen manchas en la piel durante el embarazo? María Pombo visibiliza lo que sucede en más del 50% de las embarazadas

Desde que María Pombo anunció su segundo embarazo, la 'influencer' ha querido hacer partícipes a sus más de tres millones de seguidores de cada paso de esta nueva etapa. La influencer comparte en sus redes su lado más cercano y natural y no tiene reparo en mostrar los cambios que su cuerpo va experimentando conforme avanza su embarazo.

Uno de los últimos cambios que ha experimentado han sido unas pequeñas manchitas que han aparecido en su rostro, un fenómeno completamente habitual en las mujeres durante el periodo de gestación. En el caso de Pombo, estas manchas color café han aparecido en la zona de la nariz y los pómulos y las ha mostrado a través de sus historias de Instagram.

María Pombo muestra sus manchas en la piel Instagram / @mariapombo

En este vídeo, María Pombo mostraba las manchas que le han salido en la nariz y en la terminación del ojo. "En el video no se aprecia pero ya os digo, la chica me lo ha intentado quitar y me he quedado bloqueada", comenta la 'influencer' en sus historias.

Melasma, las manchas en la piel fruto del embarazo

Durante el embarazo, algunas mujeres experimentan la aparición de manchas color café en el rostro, un aumento en la pigmentación de la piel debido a los cambios hormonales que suceden durante esta etapa. Las manchas en la cara se conocen también como máscara del embarazo y pueden aparecer durante el segundo o tercer trimestre, acentuándose a medida que avanza el embarazo. Como explican desde la web de Clínica Alemana, este fenómeno se conoce como melasma y aparece sobre todo en las zonas del bigote, pómulos y frente.

La doctora Verónica Catalán, dermatóloga de Clínica Alemana, afirma que se presenta en más del 50% de las mujeres en este estado, con diferentes grados de intensidad. Aunque no se conocen todos los procesos que provocan su aparición, se sabe que, además de las alteraciones hormonales, influyen factores genéticos y el grado de exposición a la luz solar, por eso cuando llega el calor y los días de sol, estas manchas pueden acentuarse notoriamente.

Estos factores genéticos hacen que sea complicado evitar al cien por cien que aparezcan este tipo de manchas. No obstante, se pueden tratar de prevenir aplicando mucha más crema con protector solar de lo habitual, especialmente si la exposición a la luz solar va a ser especialmente intensa.

Cómo eliminar las manchas que aparecen en el embarazo

Desde la Clínica, avisan de que durante el embarazo, "el manejo se encuentra restringido al uso de medicamentos y cremas que son seguros para el feto". Otros tratamientos, como terapias orales más intensas o láser, serán más adecuadas después del parto y al acabar el periodo de lactancia.

La influencer ha mostrado sus manchas asegurando que trataría de eliminarlas en cuanto pase la fecha de su parto. "En cuanto dé a luz me pongo a tope a quitarme manchitas" decía en la historia que ha compartido con sus seguidores. La dermatóloga de Clínica Alemana asegura que "habitualmente desaparecen durante el primer año luego del postparto, pero pueden persistir en un 30% de los casos".

