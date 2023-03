Qué es el 'coitocentrismo' y por qué desmonta al coito como el 'principal placer femenino'

Existen distintas prácticas sexuales que pueden llevar a la mujer al orgasmo. La opinión popular habla de que tanto la mayoría de hombres como de mujeres consideran que si no ha habido penetración no han mantenido relaciones sexuales, sin embargo hay muchas prácticas que pueden suponer el eje central de una relación sexual más allá de la penetración. Esto es lo que se denomina 'coitocentrismo' que, tal y como la psico-sexológa Lara Castro-Grañén, colaboradora de Control, explica, básicamente consiste en "centrar las relaciones sexuales en el coito, otorgándole la mayor importancia y considerando que, para que el “acto sexual” sea completo, debe incluir la penetración".

La importancia del vocabulario para las relaciones sexuales

Si bien es cierto que es una práctica más en el sexo, no es ni mucho menos la más cercana para llegar al orgasmo. En este sentido, la experta señala que existen distintas alternativas a la penetración para disfrutar de una relación sexual placentera. Por ello, argumenta que es básico eliminar de nuestro vocabulario el concepto 'juegos preliminares' ya que "centrar las relaciones sexuales en el coito, otorgándole la mayor importancia y considerando que, para que el 'acto sexual' sea completo, debe incluir la penetración", y sustituyéndolo por 'juegos eróticos'. "A partir de ahí en cada encuentro erótico con una pareja, se puede centrar la atención en las caricias, en los besos, en la estimulación genital con las manos o con otras zonas del cuerpo (como los pies o los pechos), el sexo oral…", añade la sexóloga.

Pareja feliz se esconde bajo el edredón en la cama. Interestido (iStock)

El coitocentrismo, ¿más común en mujeres o en hombres?

La experta lo tiene claro. Es un tema muy extendido, ya que se nos ha educado sexualmente en torno a esta práctica como la habitual y en torno al placer ‘único’ del pene, cuando en absoluto esto es así. Más allá de la educación sexual, este tipo de pensamientos (y, por tanto, comportamientos habituales) se ven reforzados por la repercusión que tuvo el mensaje de Freud que priorizaba el orgasmo a través de la estimulación vaginal y criticaba el orgasmo por estimulación directa del clítoris. No obstante, lejos de eso, la realidad es que la psico-sexóloga reconoce encontrarse con más quejas de mujeres sobre que sus parejas se centran más en el coito. "Esto no significa que las mujeres no puedan disfrutar de la penetración, sino que se trata de una práctica más. Lo importante es conocerse y expresar lo que queremos y lo que no queremos", puntualiza la experta.

¿Cómo afecta el coitocentrismo a nuestra vida sexual?

Lara Castro Grañén habla de que el coitocentrismo reduce absolutamente el abanico de posibilidades que nos regala el sexo a una sola práctica y esto puede conllevar insatisfacción. "Si, por ejemplo, a una mujer le gusta mucho la estimulación del glande del clítoris y su pareja hombre solo se centra en la penetración, y por mucho que lo pide, sigue practicando solo el coito, es probable que se sienta frustrada y su deseo vaya bajando", explica. "Otra consecuencia negativa es que no se dé tiempo a la vagina para lubricarse y ponerse jugosa porque se pasa directamente a la penetración (o incluso que se genere dolor en la vagina). O que, si en algún momento aparecieran dificultades con la erección del pene, podría vivirse de forma muy frustrante", añade.

Este concepto también afecta a la idea de virginidad asociada al no haber tenido una o relación sexual con penetración. No obstante es importante destacar que si ambas personas disfrutan mucho de la penetración, serán encuentros satisfactorios, "especialmente si han aprendido a expandir las sensaciones por todo el cuerpo durante el coito", finaliza.

