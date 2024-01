Los peligros de quitar los puntos negros a mano y cómo hacerlo sin correr riesgos

Todos somos culpables de no aguantar las ganas de eliminar con nuestras manos y ejerciendo una pequeña presión los puntos negros faciales. Una práctica que, por muy tentadores o grandes que sean, no deberíamos hacer. Apretar con los dedos el acné o los puntos negros podrían tener consecuencias en nuestra piel, desde infecciones hasta marcas duraderas. Desde 20deCompras vamos a señalarte algunos de los peligros de eliminar los puntos negros de manera equivocada y te aconsejaremos cómo y con qué accesorios y cosméticos hacerlo para evitar riesgos.

Y es que, tienes que tener en cuenta que los puntos negros son muy resistentes y difíciles de eliminar correctamente, por lo que al apretándolos con las manos lo único que estás consiguiendo es llenarlos todavía de más suciedad y rompiendo el poro, lo que provoca nuevos quistes y marcas. Antes de lanzarte a por una espinilla debe estar todo muy higienizado y preparar el rostro para ello con los productos convenientes. Pero, si las prisas delante del espejo son más fuertes, estos son algunos de los problemas con lo que te puedes encontrar:

Riesgos de eliminar los puntos negros

Puede que no lo sepas, pero las baterías y la grasa de las manos y la cara pueden favorecer la aparición de más puntos negros. Y es que están formados por bacterias que se introducen en los poros, por lo que al extraerlos de manera equivocada, puedes liberarlas y lograr que se extiendan por más zonas del rostro. Por ello, lo acertado es intentar extraerlos, por ejemplo, con un limpiador de poros o succionador de puntos negros que lo haga de forma limpia y sin dejar rastro.

También pueden darse infecciones estafilocócicas. Las personas que eliminan con las manos los puntos negros tienen más riesgo de contraerlas, ya que se crean a través de espinillas rotas, vellos encarnados y puntos negros. Muchos tipos de estafilococos residen en nuestro ambiente y cuerpo, pero cuando los de tipo Aureus o SARM se introducen en las heridas causadas por un punto negro quitado a la fuerza, pueden causar protuberancias llenas de pus. En los casos más graves esta infección se acompañará de fiebre.

Por último, este gesto asegura irritación de la piel y aparición de manchas: manipular un órgano tan sensible con fuerza y desesperación puede dejar heridas que, al cicatrizar, dejen rastro. No hay que olvidar que un punto negro es temporal hasta que se elimina correctamente, pero las manchas oscuras o las cicatrices pueden prologarse mucho en el tiempo o ser para siempre (¡aunque usemos retinol en nuestra rutina!).

Elegir el mejor accesorio y tratamiento

En lugar de maltratar la piel, deberías usar un buen limpiador: es la base de toda rutina de belleza que se precie y la mejor forma de eliminar la suciedad superficial y los rastros de maquillaje. Además, puntualmente, podemos usar exfoliantes adecuados a nuestro tipo de piel para penetrar en el poro y acabar con los cúmulos que ocasionan los puntos negros.

También puedes contar con uno de los dispositivos más famosos de redes sociales, los succionadores de puntos negros, pensados para limpiar el poro sin irritar ni dañar la piel. Como este disponible en Amazon, uno de los más valorados por los usuarios: es el eliminador de espinillas de Voyor, tienen más de 29.000 opiniones (¡le han valido casi las cuatro estrellas doradas!) y, a fecha de la redacción de esta noticia, ostenta la etiqueta de Más vendido del catálogo.

Tiene tres ajustes disponibles para usar, según la zona de la cara, el que más convenga. Amazon

El más vendido de Amazon

Con la etiqueta de Más Vendido, este succionador de puntos negros de Voyor es una buena opción para incluir en nuestra rutina de limpieza y acabar con aquellas imperfecciones que más nos molestan. Para lograrlo, pone a nuestro servicio tres niveles de fuerza ajustables para que, dependiendo de la zona del rostro en la que queramos usarlo, podamos modificar la intensidad para no dañar la piel. Por ese mismo motivo, esta propuesta incluye diferentes seis cabezales diferentes que se adaptan a las necesidades y exigencias del momento. Sin duda, un punto fuerte muy a tener en cuenta a la hora de apostar por un eliminador de espinillas.

Eso sí, cabe recordar que el abuso de estos dispositivos no solo no es recomendable, sino que es peligroso: al ejercer fuerza sobre la piel, puede llegar a dañar algunos poros, creando manchas o cicatrices difíciles de eliminar.

