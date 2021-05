Viajar en autocaravana por Europa: instrucciones y consejos para disfrutar de una ruta segura (y sin multas)

Este verano las autocaravanas están de moda: permiten viajar de manera más cómoda, libre e incluso económica. Y no solo por España, ya que es posible evitar aeropuertos y vuelos, disfrutar del trayecto y recorrer maravillosas rutas por diversos países de nuestro alrededor. Pero, para que el viaje sea tranquilo y ante todo seguro, es necesario prestar atención a una serie de factores que pueden arruinar las vacaciones en cuestión de segundos, como las multas de velocidad o de acampada ilegal.

A la hora de empezar el recorrido, lo primero que hay que saber es que en la Unión Europea, según la directiva2001/116/CE, "las autocaravanas se definen como un tipo de vehículo especial de categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable", así se rigen por las mismas normas de tráfico de un turismo. Sin embargo, en el caso que exceda la masa máxima de 3.500 kilos, puede ser que cambie de categoría y que en determinados países la regulación sea diferente.

Carné de conducir

Con el carné conducir español no hay problemas para circular en territorio de la UE, y las autocaravanas pueden manejarse con el carné de turismo, el B. En el caso de que nuestro vehículo supere la MMA, puede ser exigido el carné C como sucede en España.

Si tu destino está fuera de la Unión Europea es probable que necesites el permiso de conducir internacional, un documento que debe solicitarse en Tráfico. Consulta en el país de destino si es necesario y solicítalo con antelación.

Velocidad y legislación

Las autocaravanas implican muchas horas de conducción, así que es importante consultar las normas de tráfico del lugar de destino. Si nuestra autocaravana está por debajo de los 3.500 kilos, el límite de velocidad en autopista o autovía suele encontrarse en 110 kilómetros por hora, como sucede en Italia y Francia. Por ejemplo, en Alemania no hay limitaciones de velocidad en las vías de alta capacidad, así que se recomienda no exceder nunca los 120 kilómetros por hora con este tipo de vehículos.

Por otro lado hay que conocer muy bien la diferencia entre aparcar y acampar, ya que es determinante para evitar multas. Siempre que la autocaravana esté correctamente estacionada y no tenga ningún elemento exterior que disturbe, no se vacíen las aguas, etc. (en resumen, que parezca un coche aparcado), no habrá problemas en la mayoría de países. Para acampar y desplegar mesas y otras estructuras es necesario acudir a un camping o a un aparcamiento específico. Planifica la ruta y busca este tipo de zonas y servicios.

¿Qué documentación necesito para viajar por Europa?

Además del carné de conducir o el permiso internacional de conducir, nunca olvides el DNI o el pasaporte. Si viajas por el Espacio Económico Europeo, lleva una copia de tu póliza de seguros ya que incluso los contratos con cobertura mínima, por ley, cubren también el mínimo en el extranjero. Si sales de la zona euro, recuerda que en ese caso deberás llevar la Carta Verde (un documento que asegura que en nuestro país disponemos de cobertura ante accidentes) y una copia de la Declaración Amistosa de Accidente.

Tampoco olvides la tarjeta sanitaria europea se vas a moverte en este espacio por si algún integrante del grupo si pusiese enfermo.

Seguros para autocaravanas

La cobertura de una póliza ordinaria en el extranjero nunca es tan efectiva como en España. Por eso, se puede contratar un seguro específico para autocaravanas por días y que, en efecto, cubra todo lo contratado si el vehículo sufre daños en el extranjero. Este tipo de pólizas también sirven para vehículos alquilados.

Por otro lado, es igualmente interesante plantearse la contratación de un seguro médico si no se dispone de la tarjeta europea o si se viaja fuera de la UE para evitar problemas en caso de accidente o enfermedad.