10 cosas que valorar al contratar un seguro de salud

Cada vez más personas deciden contratar un seguro médico privado para acceder de forma más rápida a consultas médicas especializadas o para que los tiempos de espera se reduzcan, entre otros motivos. Pero, ¿qué aspectos hay que valorar antes de elegir compañía? ¿Qué factores incluyen en la cobertura?

Con el objetivo de responder las principales cuestiones de los usuarios, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con las condiciones claves que hay que valorar para elegir el mejor seguro de salud.

1. El coste de la prima

La prima es el importe que paga el cliente para estar cubierto ante determinados riesgos. En este sentido, esta cantidad varía dependiendo de la edad, del número de personas aseguradas en la misma póliza o de la existencia o no de copagos. "Es importante tener en cuenta que la prima suele crecer sustancialmente a medida que pasan los años", señalan en la OCU.

2. Comprueba los descuentos

Algunas entidades aseguradoras aplican una serie de descuentos explícitos u ocultos durante los primeros años del contrato de la póliza, pero acaban desapareciendo y puede que en ese momento no sea posible cambiarse. Por ello, hay que analizar con especial atención este apartado antes de formalizar el contrato.

3. Edad máxima

A la hora de elegir un seguro médico, se tienen en cuenta diferentes aspectos como el estado de salud, los gastos médicos anuales o los ingresos del asegurado. Otro de los factores que influye en la contratación es la edad, pues "muchas compañías establecen una edad máxima de contratación del seguro por primera vez que de media suele estar en los 64 años".

4. Situación médica actual

Al igual que se fijan determinados límites con la edad máxima de contratación, las aseguradoras también pueden excluir a personas con patologías previas y, en caso de aceptarlas en el seguro, "lo habitual es cobrar una sobreprima o excluir ciertos tratamientos".

5. Periodos de carencia

Dependiendo de la póliza contratada, puede que existan periodos de carencia para determinados servicios médicos entre la formalización del contrato y el comienzo del tratamiento. Esto sucede, por ejemplo, para embarazos y partos.

6. Conceptos excluidos en la cobertura

A nivel general, los riesgos producidos como consecuencia del consumo de alcohol o estupefacientes no suelen estar incluidos en la póliza. Tampoco ciertas actividades de riesgo o los daños causados por desastres naturales o epidemias.

7. Permanencia

La póliza suele prorrogarse de forma automática cada año si ninguna de las partes está en contra. No obstante, puede que la aseguradora decida prescindir del asegurado y, en ese caso, "solo tendría que comunicarlo con dos meses de antelación la anulación, o una subida de prima tal que en la práctica fuera una expulsión".

8.Seguros en empresas

Los seguros colectivos de empresas suelen presentar ciertas ventajas a los clientes y, además, las cuotas mensuales pueden ser más baratas. Por el contrario, "el mantenimiento de esas condiciones suele estar supeditado a la permanencia en la empresa, y quizá no puedas mantenerlas después de la jubilación, cuando tal vez más lo vayas a usar", añaden.

9. Cambio de póliza

Para cambiar de póliza tendrás que consultar a la entidad si está permitido y el plazo disponible. En este sentido, "no anules tu póliza actual hasta que no hayas contratado la nueva, ya que, si actualmente tienes algún problema de salud, podrían no admitirte o ponerte algunas condiciones específicas", advierten en la OCU.

10. Compara en varias entidades

Es importante conocer cuáles son las condiciones que ofrece cada aseguradora. Por ello, desde la OCU han elaborado una herramienta, disponible para socios, en la que puedes consultar cuál es la asistencia sanitaria que mejor se adapta a tus necesidades.