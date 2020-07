Consejos y normativa que tienes que conocer si vas a viajar con caravana

Las caravanas y autocaravanas son una gran opción para las vacaciones de verano, ya que eso de ir 'con las casa a cuestas' es cómodo, práctico y, muchas veces barato. Además, este verano van a ser más populares gracias a ese punto de seguridad que da viajar y dormir entre conocidos.

Pero a la hora de alquilar uno de estos vehículos o, incluso, de comprarlos, es necesario despejar ciertas dudas para evitar encontrarse con problemas durante el viaje. Lo primero es comprender las diferencias entre caravana y autocaravana: la primera es como un remolque que se engancha al vehículo tractor y la segunda es, por así decirlo, un dos en uno.

El carnet

Tanto un modelo como el otro se pueden conducir con el permiso de conducir B, el de turismo, si el remolque no supera los 750 kilos de peso y si la autocaravana no excede los 3.500 kilos de peso y las nueve plazas. Si se sobrepasan estos parámetros, habrá que obtener el carnet B96 o el B+E.

La velocidad

Las caravanas y autocaravanas si tienen unos límites de velocidad diferentes a los de los turismos y las motocicletas y que deberás conocer antes de salir de viaje si no quieres recibir una multa. Son los siguientes para las caravanas de remolque hasta 750 kilos:

90 km/h en autopistas y autovías.

80 km/h en vías secundarias con más de un carril por sentido o con un arcén de al menos 1,5 metros de ancho.

70 km/h en el resto de vías secundarias.

50 km/h en zona urbana.

En caso de que sean autocaravanas que no excedan los 3.500 kilos de peso ni las 9 plazas, los límites son los siguientes:

120 km/h en autopistas y autovías y no puede circular por debajo de 60 km/h (90 km si superan los 3.500 kg)

90 km/h en carreteras convencionales con un arcén de al menos 1,5 metros de ancho o más de un carril por cada sentido.

80 km/h en el resto de vías secundarias.

50 km/h en vías urbanas.

Cómo circular con niños y mascotas

Mientras se está circulando, la normativa prohíbe que haya gente ocupando el habitáculo, sea del remolque o sea de la propia autocaravana. Por tanto, además del conductor, el resto de pasajeros deberán ir en sus respectivos asientos y para los niños habrá que contar con las sillas de retención homologadas. Las mascotas deberán ir debidamente sujetas, en transportín o con arnés.

Acampar y estacionar

Este tipo de vehículos se pueden aparcar en cualquier lugar habilitado para ello, siempre y cuando no se desplieguen toldos, se coloquen mesas fuera y demás elementos. Es conveniente colocar siempre calzas en las ruedas, por si acaso, aunque no se esté acampado.

Para acampar, es obligatorio ir a un camping ya que no se puede hacer de manera libre según la normativa. En este caso sí que será posible desplegar toldos y elementos de camping.