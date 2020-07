El truco para saber si una gasolinera está en la autovía o en un desvío a un pueblo

No hay peor momento en un viaje que coger un desvío para parar a repostar, con el depósito en reserva, y ver que la estación de servicio no está en la propia autovía, si no que el ramal nos dirige en dirección al pueblo más cercano, alargando así (un poco) el trayecto.

Pero para los recorridos y las escapadas de este verano, la sabiduría popular trae la solución a estos desvíos engañosos que acaban retrasando la hora de llegada al destino. Solo hace falta fijarse con detalle en el cartel que señala la autovía o, incluso mejor, que sea el copiloto el que esté atento a las señales.

Si observamos los paneles que indican la salida para la gasolinera más próxima, también reflejan la distancia a la que se encuentra el desvío. Si los metros señalados son 1.000 o 500, entonces la estación de servicio se encuentra al pie de la autovía.

Sin embargo, cuando el cartel está colocado a 750 o 250 metros, habitualmente la estación de servicio está en una carretera secundaria y aunque no siempre tiene por qué quedar demasiado lejos de la autovía, sí significa que está fuera de ella.

Tras haberlo contrastado con otros blogs de viajes y de aficionados al motor y los coches, parece ser que este post de Forocoches vuelve a acertar en lo relacionado con los desvíos de las carreteras y los trucos para que el viaje sea más cómodo y sencillo.

También hay que tener en cuenta, por otro lado, el color de las señales: si es azul, indica autovía o autopista, si es verde señala una carretera de una categoría menor y si es blanco, quiere decir que nos adentramos en una carretera local, comarcal o provincial. Este código cromático es válido para identificar cualquier tipo de cartel, no solo los relacionados con las estaciones de servicio.