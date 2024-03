La Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) se muestra favorable y valora positivamente que el Parlamento Europeo acuerde una formación reglada para todos los conductores de la Unión Europea con el fin de mejorar su capacitación, ''una medida que ya se aplica en la mayoría de los países de la UE'', subraya el Dr. Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial.

La propuesta de Directiva Europea del Permiso de Conducción, que el Parlamento Europeo votará previsiblemente antes de terminar febrero, ''es una medida que, sin duda alguna, ayudaría a España a reducir los muertos y heridos causados por la siniestralidad vial'', apunta Javier Llamazares, presidente de Fesvial.

El Parlamento Europeo aborda el debate sobre el informe de la Comisión de Transporte y Turismo en relación con el proyecto de directiva del permiso de conducción, donde se defenderá que se incluya una formación reglada para los aspirantes a conductores de la Unión Europea, enfocada, entre otros aspectos, al conocimiento de primeros auxilios, factores de riesgo y grupos vulnerables. De este modo, la formación incluirá más temas y conocimientos que hasta ahora se dejaban de lado, pero que son de vital importancia en la práctica de la conducción, no sólo para prevenir situaciones de riesgo, sino para también saber cómo actuar ante ellas.

''Fesvial, entidad cofundadora de la Plataforma Seguridad Vial 21-30, precisamente ha defendido desde hace años la necesidad de impartir módulos de concienciación para los nuevos conductores, ya contemplados en la legislación española y donde se establece la posibilidad de desarrollarlos. Se trata de una medida que ha obtenido excelentes resultados en los cursos de recuperación de puntos y que deberían impartirse en los cursos previos a la obtención del permiso de conducir” apunta Llamazares.

El 80% de los países de Europa tienen dicha formación

La Universidad de Valencia ha realizado un estudio dirigido por el Catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, analizando cómo se hace la formación vial en 31 países europeos. Entre otras cosas, los datos indican que en el 80% de los países de Europa ya existe algún tipo de formación reglada para acceder el permiso de conducir.

España y Portugal lideran los accidentes por el uso del teléfono móvil. EMERGENCIAS MADRID

Para Luis Montoro, ''resulta sorprendente que España la formación vial no sea obligatoria para la obtención del permiso de conducir. Estar bien formados y conocer las normas y los riesgos (velocidad, alcohol, teléfono móvil, sueño, fatiga, cinturón, etc.), es la mejor estrategia para prevenir los siniestros viales. De qué sirve la multa si el conductor no conoce las normas ni los peligros'', afirma el Catedrático.

Esto choca aún más cuando los vehículos a nivel europeo tienen una homologación concreta que han de cumplir por seguridad, pero la armonización de los estándares de formación entre los estados miembros de la Unión Europea sigue sin ser común. Los expertos consideran que es crucial para garantizar que los conductores de los distintos países tengan un nivel similar de preparación y concienciación. Las disparidades en los requisitos de formación pueden traducirse en peligrosos desequilibrios en las habilidades y conocimientos de los conductores de cada región.

En este contexto según la encuesta ESRA (European Survey Research Association), entre el 65% y el 80% de los europeos cree que, a menudo, el uso manual del dispositivo móvil es la mayor causa del siniestro vial. España y Portugal lideran el ranking con el 80%.

Los datos y balances de siniestralidad vial indican que una proporción considerable de siniestros de tráfico, cercana al 90%, tienen su origen en errores humanos. Por tanto, el conocimiento de los riesgos y la concienciación sobre las graves consecuencias de vulnerar la norma ayuda a interiorizarla, refuerza su razonamiento y facilita su cumplimiento.

''Conducir un vehículo es una actividad que comporta riesgo, para uno mismo además del resto de los usuarios, y requiere de todo nuestro conocimiento y atención, por lo que es esencial que los conductores estén preparados para esta responsabilidad. Es preocupante y sorprendente que algunas actividades que entrañan menor peligro requieran formación, mientras que una actividad de riesgo elevado y que se comparte con los demás, como es conducir un vehículo, no cuente con un estándar uniforme de formación obligatorio en toda la Unión Europea'' afirma el Dr. Montoro.