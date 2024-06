¿Qué hacer en caso de encontrarse con un semáforo con la luz en ámbar fija?

Los semáforos se caracterizan por ser fundamentales para garantizar la seguridad vial en la red viaria de España, ya que gracias a ellos se regulan los cruces de vías o los pasos de peatones, por ello, su uso se ha generalizado por todo el país.

Estos dispositivos cuentan con tres colores diferentes en la señal lumínica que son el verde (puede continuar la marcha), rojo (detener la marcha) o ámbar (pasar con precaución). Pero con respecto a la señal en ámbar, esta puede ser intermitente o fija, por lo que cada una de ellas hace referencia a una situación distinta.

¿Cuál es el significado de la luz ámbar fija?

En este caso el Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 146, apartado c, que “una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes”.

Por tanto, en caso de que nos encontremos con un semáforo con una luz ámbar fija, debemos detenernos, como si la señal luminosa fuera roja, y esperar a que cambie a verde a una luz amarilla intermitente.

¿Qué hay que hacer en caso de ver el semáforo en ámbar intermitente?

Un semáforo en ámbar para los coches, y otro en verde para peatones. Archivo

El Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 146 que “una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse.”

Por tanto, desde la Dirección General de Tráfico aconsejan que si estamos ante un semáforo en ámbar intermitente reduzcamos paulatinamente la velocidad para tener un mayor tiempo de reacción, es decir, no hay que pisar a fondo el pedal del acelerador ni frenar bruscamente.

¿Cuánto es la multa por pasar un semáforo en rojo?

La Dirección General de Tráfico especifica esta infracción como grave, por tanto, la cuantía económica asciende hasta los 200 euros, eso sí, te podrás beneficiar del descuento por pronto pago del 50 %.

Por otro lado, superar un semáforo en rojo significa también la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Por otra parte, se podrá superar un semáforo en rojo si un vehículo de emergencias circula detrás de nosotros y nuestra detención le supone un obstáculo.