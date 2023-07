¿Es legal saltarse un semáforo en rojo si llevas una ambulancia o un coche de policía con la sirena puesta detrás?

En algunas ocasiones cuando circulamos con nuestro coche nos hemos encontrado con un vehículo de emergencias con la sirena encendida. Los nervios que generan estas situaciones a veces nos impiden pensar con racionalidad y nos surgen múltiples dudas sobre cómo actuar de la forma correcta, lo común es lo más rápido posible proceder a retirarse hacia un lado de la calzada para dejar pasar, pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con un semáforo en rojo?

¿Qué dice la DGT al respecto?

Esta necesidad implica actuar de forma rápida y con sentido común, por lo que rebasar el semáforo en rojo se convierte en una obligación para el conductor, cerciorándose siempre que no haya peligro para la seguridad vial. El Reglamento General de Conducción no responde de una manera concreta a la cuestión debido a que esta circunstancia no está registrada. Pero según el artículo 68 que hace referencia a los vehículos de emergencias, señala que los conductores de estos pueden “dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de circulación”.

Pero la duda surge si los demás conductores podemos hacer lo mismo si llevamos un vehículo de emergencias detrás. El artículo 69 sugiere que los conductores “adaptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso”.

Además, un agente de circulación que observe la circunstancia de que haya un semáforo en rojo, este procederá a guiar el tráfico para que quien deba saltarse un semáforo lo haga, por lo que es una maniobra legal pero solo en este caso concreto.

¿Te puede multar un semáforo de tipo foto-rojo si lo pasas en rojo por este motivo?

La última duda que puede aparecer sugiere que, si te saltas este semáforo porque un agente te lo obliga o para dejar pasar a un vehículo de emergencias, y este tiene el sistema de radar 'foto-rojo', la sanción llegará a tu domicilio ya que funciona de manera automática.

Pero en este caso, se podrá solicitar la revisión de la multa, si en alguna de las dos fotografías se observa la presencia del vehículo de emergencias mientras el semáforo está en rojo, y por tanto se podrá solicitar un recurso que anulará la sanción de 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir.