Estos son los 5 consejos de la Policía Nacional para que no te estafen al comprar un coche de segunda mano

Comprar un coche implica un desembolso económico, más o menos grande, por lo que se trata de una decisión que conviene meditar bastante. Más todavía si, entre tus planes, está la idea de adquirir un vehículo de segunda mano para ahorrarte unos cuantos euros, puesto que hay varias cosas que conviene tener en cuenta para evitar adquirir el coche equivocado e, incluso, acabar siendo víctima de una estafa.

Entre las estafas, precisamente, más habituales relacionadas con coches de segunda mano, se encuentran: la falsificación de documentos, los vehículos inexistentes o aquellos a los que se les oculta averías o accidentes, la manipulación de los mismos, etc. Una serie de artimañas por las que, en definitiva, la compra puede salirte más cara de lo esperado. En este sentido, la Policía Nacional indica cinco consejos para que no te estafen al comprar un coche de segunda mano.

1. Desconfía de precios bajos



Nadie regala nada. Esto significa que ante la compra de un coche, cuyo precio está exageradamente rebajado, hay que tener ciertas dudas. Si bien, puede darse la posibilidad de estar frente a una auténtica oferta y que el anterior dueño haya bajado el precio porque quiera desprenderse del coche por motivos fiables y auténticos, no es algo para nada habitual.

​2. No adelantes dinero



Paga la cuantía total del vehículo cuando lo tengas en tu poder. Freepik

En la compra de coches de segunda mano, hay que ser especialmente cautos con el tema del dinero y no hacer el pago, hasta que el coche esté en nuestro poder o se haya firmado toda la documentación necesaria. Solo cuando estemos verdaderamente seguros nos desprenderemos de la cantidad solicitada y nunca antes, a modo de señal o reserva.

​3. Verifica la identidad del vendedor



Tan importante como que el coche esté en buen estado, conocer su origen y trayectoria, es conocer la auténtica identidad del vendedor. Siempre que adquiramos un coche de segunda mano, será preferible hacerlo por parte de alguien de confianza, pero si no es el caso, hay que tratar, al menos, de verificar su identidad: saber que se trata de un particular real y no de una persona que pretenda estafarnos o timar de alguna manera.

4. ​Duda si te dice que se encuentra en otro país

Asegurarse de la fiabilidad del vendedor es primordial para entender si detrás hay un fraude o un engaño. Pero también es importante poder probar el coche, para comprobar si está en el estado declarado o esconde algún fallo. Si el vendedor te comenta que, tanto él como el vehículo, se encuentran fuera del país, no te aventures a la compra.

5. Solicita los datos del vehículo en la DGT

Aunque se pruebe el coche y se vea en directo, no se puede pasar por alto la vida anterior que haya podido llevar. Así que es imprescindible, antes de comprar el coche, adquirir un informe que refleje su historial. Para ello, se puede acudir a la DGT y solicitar el informe del vehículo correspondiente. El trámite se puede realizar online y hay una modalidad básica, gratuita, y una de pago mucho más completa.