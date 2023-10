Nos ha costado, pero parece que ya dejamos el calor atrás. Estos últimos días ya ha habido varias ciudades en las que ha llovido con cierta fuerza y se espera que ya entremos, definitivamente, en el otoño, con el cambio de clima que eso conlleva. Esta estación es conocida por ser uno de los periodos de lluvia del año y, como siempre, toca preparar el coche para conducir con seguridad. Desde Norauto explican paso por paso cómo se debe revisar el coche para que las tormentas en carretera no nos pillen por sorpresa.

Limpia el coche

Aunque luego se ensucie con las lluvias, es importante llevar el vehículo limpio. Si el cristal del parabrisas está lleno de grasa y suciedad, su estado empeorará con las primeras gotas de lluvia, perjudicando enormemente la visibilidad.

Revisa los neumáticos

Lo que hay que revisar es que no haya desgastes o daños aparentes en ell neumático y sustituirlo cuando se vea que la banda de rodadura pierde el dibujo. La normativa establece que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura no debe ser inferior a 1,6 mm, aunque desde Norauto recomiendan no bajar de 3 mm para que no haya riesgo de hacer aquaplaning con lluvia.

Para comprobar el desgaste, solo hay que localizar los testigos que hay repartidos por la banda de rodadura. Los fabricantes incluyen en el flanco del neumático una serie de indicadores, que pueden ser el propio logotipo de la marca o un triángulo o las siglas TWI y si el neumático está próximo a ese límite de desgaste, se recomienda cambiarlo cuanto antes.

Cambia las escobillas de los limpiaparabrisas

Las escobillas deben funcionar correctamente y también deben estar en buen estado, tanto las delanteras como las traseras. Los limpiaparabrisas se encargan de retirar el agua y que el conductor pueda ver y de estar estropeada pueden llegar a empeorar la visibilidad, ya que en vez de limpiar pueden ensuciar más.

Norauto recuerda que la duración de las escobillas en condiciones óptimas de funcionamiento es de aproximadamente un año y es aconsejable cambiarlas tras el verano, cuando han estado expuestas al sol y las altas temperaturas.

Comprueba el nivel de los líquidos

La compañía aconseja comprobar el aceite, el refrigerante (nivel y temperatura), el líquido de frenos, el líquido de la dirección asistida y, por supuesto, el líquido del limpiaparabrisas, fundamental cuando la lluvia no es muy intensa. Los cristales se suelen quedar muy sucios con las primeras gotas de lluvia.

Revisa el climatizador para desempañar los cristales

Los cristales se empañan cuando están fríos y por la diferencia de temperatura respecto al interior del vehículo y el sistema de climatización es clave para desempañarlos si nuestro coche no cuenta con un sistema específico para ello.

¿Funcionan todas las luces del coche?

Es importante revisar que no hay ninguna luz fundida y que están niveladas, sobre todo ahora que se acortan las horas de luz. Desde Norauto se hace hincapié en la necesidad de encender las luces de posición y de cruce, cuando no se llevan luces diurnas, en los momentos de lluvia para aumentar la visibilidad. Hay que recordar cuándo se deben poner las antiniebla.

Sustituir pastillas y discos de freno

Se deben comprobar pastillas y discos y lo mejor es acudir a un profesional. Los frenos deben estar en correcto estado ya que con la lluvia aumenta la distancia de frenado, llegando incluso a duplicarse en algunos casos.