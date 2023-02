Trucos para desempañar los cristales del coche lo más rápido posible

La diferencia de temperaturas, especialmente en los días húmedos o de lluvia, es lo que hace que se empañen los cristales del coche. El vaho que se deposita en las lunas del vehículo no es otra cosa que gotitas de agua condensada que forman una capa sobre la superficie de las ventanillas que acaba mermando la visibilidad del conductor.

Muchos conductores luchan con los sistemas de climatización del vehículo para desempañar los cristales del coche y, cabe decir, el resultado no siempre es satisfactorio. Acertamos al conectar el climatizador para luchar contra el vaho, pero muchas veces no sabemos a qué temperatura fijarlo ni como dirigir el chorro de aire. Si nuestro coche dispone de un botón antivaho, obviamente lo primero que habrá que hacer es activar esa función. Si no lo tiene o no es efectivo, habrá que aplicar otras soluciones.

El mejor truco para desempañar los cristales del coche es combinar la calefacción con el aire acondicionado, por contradictorio que parezca. El aire caliente elimina el vaho al secar las gotas depositadas en las lunas, calentando los cristales y, al mismo tiempo, el interior del vehículo, reduciendo la humedad.

Al mismo tiempo, el aire condicionado con el modo de recirculación desactivado ayudará a reducir la humedad del habitáculo ya que el aire, cuando pasa los tubos del circuito del aire, condensa la humedad y la evacúa, permitiendo que entre aire nuevo del exterior.

Los pasos a seguir, por lo tanto, son:

Activar la ventilación a la máxima potencia y dirigirla contra los cristales. ​Activar la calefacción. ​Activar el aire acondicionado y desactivar la recirculación del aire. ​Abrir muy poco las ventanillas.

Trucos para prevenir el vaho en los cristales del coche

Es mejor prevenir que curar. Este consejo, aplicado a los cristales de nuestro coche, nos ayudará a mantener el vaho a raya y a evitar que aparezca, salvándonos de un momento incómodo de visión difícil al volante. El primer truco es crear una solución de agua y vinagre blanco, aplicando con un pulverizador esta mezcla sobre un paño seco y extendiéndola por el cristal. Quedará brillante y antivaho.

El alcohol es otro líquido muy eficaz para luchar contra la humedad y, además, sirve para retirar con más facilidad el hielo del parabrisas por las mañanas. Para el vaho, habrá que aplicarlo por el interior del cristal.

Por último, utilizando un ingrediente que está en casi todas las casas podremos evitar que se empañen los cristales. Utilizar una patata cortada y pasarla por interior de los cristales evitará que se empañen gracias al almidón de este tubérculo. Solo hay que corta runa patata cruda por la mitad y pasarla por la luna, creando una capa protectoria antihumedad. La patata, gracias a su alto contenido en almidón, nos puede ayudar a conseguir que los cristales no se empañen.