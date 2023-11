El número de kilómetros que debes completar para amortizar tu coche híbrido según la OCU

Los coches híbridos están copando los puestos de los vehículos más vendidos en España en los últimos meses, ya que gracias a la combinación de los motores eléctricos y de combustión, tienen derecho a la etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico y pueden acceder a las Zonas de Bajas Emisiones.

Por otra parte, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevaron a cabo un informe acerca de saber los kilómetros que debe realizar un híbrido para amortizar el precio extra que cuestan con respecto a un automóvil de combustión, que se gastará más dinero en echar gasolina o diésel.

¿Cuántos kilómetros hay que recorrer para amortizar un híbrido?

El informe aportado desde la Organización de Consumidores y Usuarios señala de forma aproximada el número de kilómetros con el que se igualan los gastos entre un coche híbrido y otro de motor de combustión.

Por tanto, la cifra se estima en torno a los 110.000 kilómetros, aunque este número puede variar según el tipo de motor, el coste del seguro y del mantenimiento. Por otra parte, cabe destacar que la OCU estima que un coche híbrido es de media 2.500 euros más caro que otro de combustión.

¿Cómo ahorrar gasolina en un híbrido?

Imagen de archivo de un coche híbrido cargándose en un punto de recarga de batería. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

A la hora de que el consumo de combustible sea menor en este tipo de vehículo, es preciso seguir una serie de recomendaciones, que son muy parecidas a las que se dan a los coches con motor de combustión. Es decir, lo mejor es conducir sin acelerones bruscos, así como hacerlo de forma suave, siempre anticipándote a las situaciones que nos encontremos en carretera.

También es aconsejable utilizar el control crucero para circular a una velocidad constante, además de no llevar a cabo frenadas bruscas. En definitiva, si sigues estos consejos, el consumo de tu automóvil híbrido se reducirá considerablemente.

¿Cuáles son los coches híbridos más vendidos en España?

Tomando los datos del mes de octubre, nos encontramos con el Fiat 500 híbrido no enchufable en quinto lugar del ranking de unidades matriculadas con 1.545 coches vendidos. En cuarto puesto aparece el Nissan Qashqai con un total de 1.597 matriculaciones. Al tercer cajón del podio asciende el mítico Toyota Corolla del que se adquirieron 1.673 vehículos en nuestro país.

Otro modelo, en este caso, el C-HR ocupa la segunda posición con 1.688 unidades matriculadas. Y, en primer lugar, de este ranking, el coche híbrido más vendido fue el Toyota Yaris Croos con 1.721 modelos vendidos. Por tanto, la firma nipona es el referente en España de este tipo de vehículos, que tienen derecho a la etiqueta ECO.