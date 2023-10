La OCU carga contra los coches híbridos e insta a la DGT a que cambie las etiquetas ambientales

A partir de este año, de cara a que estén operativas ya el que viene, los 149 municipios españoles con más de 50.000 habitantes están obligados a crear sus respectivas zonas de bajas emisiones y limitar, por ende, la circulación del tráfico más contaminante. Los vehículos más afectados por esta medida son aquellos que no gozan de etiqueta de la DGT, aunque puede ser que haya más perjudicados antes de que acabe el año.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha vuelto a abrir el debate sobre la precisión del sistema de distintivos ambientales de la DGT y, por lo tanto, insta a Tráfico que lo modifique antes de que las ZBE correspondientes entren en vigor.

La queja contra este sistema de clasificación, descrito como injusto por la OCU, es que tiene en cuenta la motorización del vehículo para decidir si es más o menos contaminante, en lugar de medir las emisiones reales de cada tipo de motor. Esta diferenciación de los vehículos puede acabar dando más libertades a coches con más emisiones contaminantes que a otros con menos, según ha defendido la OCU.

La etiqueta 0 de los coches híbridos, a debate

Es el claro caso de los coches híbridos enchufables, que según la autonomía de sus baterías ahora cuentan con la etiqueta 0 de la DGT, siempre que esta llegue a superar los 40 kilómetros. Tráfico respondió a las dudas planteadas en su momento que, quizás, se podría retirar este distintivo a los híbridos que tuvieran menos autonomía eléctrica de 90 kilómetros.

Sin embargo, el debate también gira en torno al uso de las baterías en los híbridos enchufables. No es la primera vez que la OCU avisa de que si estos coches no se usan como se debe y no se cargan sus baterías son incluso más contaminantes que los últimos modelos con motor de combustión.

¿Contaminan menos los coches híbridos?

La OCU ha realizado un informe que concluye que los coches más vendidos de motor de combustión tienen un nivel de emisiones durante su ciclo de vida similar o incluso menor que la mayoría de los híbridos suaves y los más potentes. Para obtener estos datos, el estudio ha analizado las emisiones del ciclo de vida útil de un vehículo desde su fabricación, uso, mantenimiento y su reciclaje tras recorrer 240.000 kilómetros en 16 años.

Se concluye que el coche más vendido con motor diésel en España durante la primera mitad de 2023 fue el Audi Q3, que emite en su versión 35 TDI y durante este periodo de tiempo y uso 48,9 toneladas de CO2. El Jeep Wrangler 4xe 280 kW híbrido enchufable suma 54,8 toneladas de CO2 y el Audi RS Q8 Mild hybrid alcanza las 106,8 toneladas de CO2.

Estas conclusiones son las que avalan la tesis de la OCU sobre la inexactitud del sistema de distintivos medioambientales actuales, por lo que la organización asegura que los únicos motores que garantizan menos emisiones son los 100% eléctricos.