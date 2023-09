Estos son los municipios gallegos que tendrán que implementar una ZBE el año que viene

En Galicia solo habrá siete localidades que impongan restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes. La implementación de las zonas de bajas emisiones a las que obliga la Ley de Cambio Climático afecta, habitualmente, a los coches que no tienen etiqueta ambiental de la DGT, ya que es sobre este sistema de clasificación que se basan las limitaciones a la circulación.

Por el momento, solo una veintena de ciudades cuentan en nuestro país con limitaciones para reducir la circulación de los vehículos más contaminantes, cuando eran un total de 149 las que tenían que hablar aplicado estas medidas ya este año.

En Galicia, de las siete ciudades que están obligadas a crear una ZBE, solo dos disponen de ellas actualmente, según los datos que muestra el mapa del RACE. Una es A Coruña y la otra es Pontevedra. El resto de localidades serían:

Ferrol

Lugo

Ourense

Santiago de Compostela

Vigo

Zonas de Bajas Emisiones de A Coruña y Pontevedra

La zona de bajas emisiones de A Coruña se centra en el área de la Marina y la Ciudad Vieja, que ya tenían antes de la entrada en vigor de esta nueva ley de 2021 limitaciones de acceso, favoreciendo la circulación de residentes y carga y descarga, además del transporte público.

Por otro lado, Pontevedra permite el acceso a sus zonas de tráfico limitado a todos los vehículos, tengan o no una etiqueta medioambiental de la DGT. Lo que se ha hecho es señalar ciertas partes de la ciudad, como el casco urbano, O Burgo, Monte Porreiro y Estribela; como zonas de tráfico reducido y, como la ciudad cumple con los límites de contaminación permitidos, permite el acceso a todos los vehículos sin distinción por el momento. Estas áreas están debidamente señalizadas como tal pero mientras no se excedan las cifras de contaminación y emisiones no se aplicarán restricciones, algo que sí podría llegar a pasar en un futuro.