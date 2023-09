Estas son las multas por no circular con la ITV favorable en 2023

Circular con una ITV desfavorable o incluso caducada, algo muy común durante las vacaciones, es la segunda causa más común por la que se multa en España. El año pasado se pusieron un total de 618.375 sanciones en este concepto, un 4,6% más respecto a 2021, cuando fueron 591.074, según datos de AEA (Automovilistas Europeos Asociados). La región donde más penalizaciones hubo fue en Andalucía, con 170.219, seguida de Madrid con 87.445 y de la Comunidad Valenciana con 82.633.

Si estas cifras ya son altas de por sí, podrían aumentar incluso más este mismo año, ya que la Inspección Técnica de Vehículos ha actualizado sus protocolos el pasado 20 de mayo y en el que establecen que a partir de ese momento los coches, motos y demás tendrán que superar otras dos pruebas para que sean considerados aptos para la circulación por la red de carreteras española.

Sistema de llamada de emergencia o eCall

Uno de los dos test que deberán pasar los vehículos es la revisión del sistema eCall. Lleva siendo obligatorio en los coches que se fabrican dentro de la Unión Europea desde abril de 2018 (los anteriores no es necesario que lo tuviesen), y puede ser uno de los salvavidas en caso de accidente, por ello es imprescindible comprobar que funciona.

El sistema eCall es obligatorio desde 2018 y que funcione bien lo es ahora para la ITV. PEUGEOT

Esta llamada de emergencia se activa en caso de que los sensores del vehículo detecten un accidente fuerte tras saltar los airbags, y mandan la ubicación GPS a los servicios de respuesta, con la finalidad de que acudan antes al lugar del siniestro. Para cerciorarse de su correcto funcionamiento, los técnicos de la ITV comprobarán todos sus elementos.

Consumo del coche (carburante o electricidad)

Otra prueba, aunque no es vinculante sobre la decisión final de aprobar o no a un vehículo, también será obligatorio que pasen un test acerca del consumo. Tendrán que realizarla todos los tipos de automóvil, ya sea de combustión, híbridos, híbridos enchufables o híbridos no enchufables (en el caso de los coches que no utilicen carburantes tradicionales se medirá la electricidad).

La ITV medirá a partir de ahora el consumo del vehículo, sea de combustión o eléctrico. Canva/20M

Esta prueba se llevará a cabo con una máquina de diagnosis, un dispositivo que recopila todo tipo de datos acerca del vehículo. Esto se debe a que la Unión Europea obliga a sus Estados miembros, desde mayo de este mismo año, a recabar información acerca del consumo de sus respectivos parques automovilísticos.

¿Cuáles son las multas por circular sin ITV favorable?

Una ITV favorable, que en algunos vehículos se debe pasar con más frecuencia de la habitual, es un requisito indispensable para circular por las carreteras. Por ello, si el resultado de la prueba es desfavorable y aun así se decide utilizar el coche, la multa es de hasta 200 euros, misma cuantía que si se conduce con ella caducada.

Ese monto económico asciende hasta los 500 euros si la ITV es negativa, es decir, si las pruebas han determinado que ese vehículo no está apto para poder circular y puede poner en peligro la seguridad del resto. Además de la sanción, se inmovilizará y retirará el automóvil, siendo la única solución llevar el coche al taller para reparar lo que se necesita y volver a llevarlo a la inspección.