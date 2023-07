Estos son los vehículos a los que la DGT les obliga a pasar la ITV cada seis meses y no cada dos años

Este año de 2023 la Dirección General de Tráfico ha introducido algunos cambios en la ITV que afectan a la seguridad, las emisiones y los plazos de revisión de determinados vehículos que deberán pasar la Inspección Técnica de Vehículos cada 6 meses. Estos cambios por parte de la DGT, mediante un nuevo Real Decreto, tienen objetivo reducir la tasa de siniestralidad en los accidentes de tráfico en las carreteras de España. Sin embargo, esto no es lo único que cambia.

Otra de las novedades tiene que ver con que las estaciones de ITV repartidas a lo largo y ancho de la geografía nacional deben comprobar el funcionamiento del sistema eCall instalado ciertos vehículos según su año de fabricación, recogido en el Anexo I del RD 920/2017. Este sistema de llamadas de emergencia al 112 cuando se produce un accidente de tráfico grave es obligatorio por ley en los vehículos de hasta 8 plazas y vehículos comerciales ligeros homologados en Europa a partir del 31 de marzo de 2018.

La revisión de este sistema de emergencia consistirá en comprobar que no haya errores ni modificaciones que no hayan sido autorizadas. Otro de los cambios es que en los centros de ITV comenzarán a recoger información sobre el consumo de los vehículos matriculados a partir del 1 de enero del 2021. No obstante, todavía es necesario que Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desarrolle los procedimientos de comprobación y recogida de datos de estos sistemas.

¿Qué vehículos tendrán que pasar la ITV cada 6 meses?



El nuevo reglamento indica la revisión cada seis meses de los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías con una MMA inferior a 3.500 kilos y diez años de antigüedad. Su primera revisión debe ser a los dos años. Posteriormente, entre los dos y los seis años, deberán pasarla de manera bianual. Cumplidos los seis años y hasta los diez, deben pasar la ITV cada año.

En resumen, los plazos de los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancía se igualan a los de otros vehículos profesionales:

Los coches de autoescuela y los vehículos de servicio público, como taxis y ambulancias, y los autobuses tendrán que pasar la ITV cada 6 meses una vez que hayan cumplido los cinco años de antigüedad.

Los camiones y remolques con una MMA superior a los 3.500 kilos deberán pasar por un centro de Inspección Técnica de Vehículos una vez cada seis meses cuando hayan superado los diez años de antigüedad.

¿Qué es lo que te revisan en la ITV?

Según la información dada por la propia DGT, se examina el estado del motor, prestando especial atención a las pérdidas de aceite y al estado de sus anclajes, a la batería, al depósito de combustible, tuberías y las posibles pérdidas del sistema de alimentación. También se revisa el sistema de escape, el estado de la transmisión y sus posibles pérdidas.

¿Qué documentación necesito para pasar la ITV en 2023?



Durante la revisión de la ITV no solo se comprueba que funcionan correctamente todos los componentes del vehículo, también se controlan que todos los papeles de tu coche estén en regla y en vigor. Así que la DGT informa de que estos son los documentos a llevar encima durante la revisión: