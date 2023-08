El botón 'secreto' de los espejos retrovisores con una función muy práctica

Santiago. C

Muchos de los elementos por los que está formado nuestro vehículo, en alguna que otra ocasión, no tenemos ni la más remota idea de la función que desempeña o, peor aún, no sabemos que ese objeto existe dentro del automóvil. No obstante, este tipo de pieza está para 'facilitarnos la vida' y el estilo de conducción utilizado cada vez que cogemos el volante en España o resto del mundo.

Una de las acciones más utilizadas y de las que hacen más hincapié en tus respectivas prácticas en la autoescuela es la comprobación de la posición de los asientos, altura del volante, colocarte el cinturón de seguridad y, sobre todo, la colocación de los espejos retrovisores para una perfecta y segura conducción.

La importancia del espejo retrovisor

Como hemos citado líneas atrás, la importancia de los espejos retrovisores son esenciales para evitar posibles accidentes y conseguir una conducción segura. Por ello, es esencial revisarlos antes de poner el motor en marcha: no pueden estar ni demasiado bajos ni con un ángulo excesivamente cerrado o abierto, pues de lo contrario dejarán algunos ángulos muertos y no podremos realizar ciertas maniobras con total seguridad, como pueden ser los adelantamientos, aparcamientos o cualquier otro tipo de acción mientras conduces.

El botón 'secreto'

Como norma general, todos nuestros vehículos deberán estar equipados con un espejo izquierdo y otro central. No obstante, existe la posibilidad de contar con uno extra, que sería el derecho, en caso de no tener el del centro. Aún así, lo más habitual en los coches de última generación es contar con tres espejos disponibles de cara a nuestra conducción.

Estos objetos son tan imprescindibles como misteriosos, puesto que contienen un 'botón 'secreto' que muchos de los usuarios no saben de su existencia. Se sitúa en la parte inferior del retrovisor y lo puedes encontrar pasando la mano por la superficie de la carcasa. A continuación, os mostraremos la utilidad de este vídeo:

Como bien comenta la cuenta de TikTok 'Tilersteam', el botón del espejo retrovisor es un sistema de antideslumbramiento, el cual permite variar la posición del retrovisor para evitar que las luces de los demás vehículos que circulan por la carretera nos deslumbren en un determinado momento.

A continuación, os vamos a poner un ejemplo: cuando conduzcas por una carretera, principalmente secundaria, y el coche que va detrás de tu automóvil te deslumbra todo el rato, solo con pulsar el botón o palanca de tu retrovisor evitarás que estos destellos sigan reflejándose en tu espejo y conseguirás reestablecer una conducción óptima y segura.

Cómo colocar los retrovisores correctamente

Durante todo el texto hemos hecho muchísimo hincapié en haceros saber la importancia de utilizar y, sobre todo, colocar de la manera más correcta posible nuestros respectivos retrovisores del coche. Por ello, os vamos a mostrar unos trucos de como realizar esta acción de la forma más correcta posible.

Carretera, Retrovisor, Autovía, Coches, Tráfico, Dgt EUROPA PRESS - Archivo

Comenzaremos con el espejo izquierdo, el cual es el más importante mientras realizamos la acción de conducir. Este debe ir orientado hacia el lateral del coche y colocarlo hasta que dejemos de ver la carrocería de nuestro vehículo sin necesidad de girar la cabeza. De este modo, siempre que nos adelante un coche lo podremos ver con total claridad.

Otro de los retrovisores más importantes es el central. Como su propio nombre indica, deberá estar centrado con la luna trasera para poder observar la carretera a través de él. Además, tendrá que estar en una posición que nos sirva para mover solo los ojos y no la cabeza. Asimismo, es importante no obstaculizar nuestra visión con objetos colocados en la parte de atrás de nuestro automóvil.

Y, por último, pero no menos importante, está el espejo retrovisor derecho, el cual tiene las mismas características de posición que el izquierdo: orientado de tal forma que no se vea la carrocería para observar, principalmente, los adelantamientos existentes las grandes ciudades.