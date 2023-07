La noticia de ayer sobre un conductor de camión que perdió el control de su vehículo durante varios metros pone de manifiesto la facilidad con la que podemos encontrarnos ante una situación de peligro inesperado en carretera. Si bien este profesional consiguió recuperar el mando sobre el camión y no sucedió nada grave, es importante recordar cómo tenemos que actuar si nos encontramos con un escenario similar en carretera.

No sabemos las causas que llevaron al pobre conductor a perder el control del camión (el viento, un asfalto resbaladizo, un desequilibrio en el peso de la carga...), pero no solo son estos los hechos que pueden acontecer durante un viaje en coche. Desde gente que conduce en condiciones no compatibles con la seguridad vial, bajo los efectos del alcohol o de las drogas; hasta gente que es descuidada o irresponsable en lo que a respetar las normas de tráfico se refiere, basta un segundo para acabar viéndonos en medio de un accidente.

La mejor manera de reaccionar ante un imprevisto de este tipo durante un viaje es mantener la calma, por contradictorio que parezca. Y es que cualquier tipo de reacción desmedida, dar un volantazo o un frenazo puede empeorar la situación.

Reducir la velocidad y alertar a emergencias

Cuando veamos que el vehículo de delante pierde el control, lo mejor será reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, siempre controlando que no interfiramos en la trayectoria de otros vehículos. Nunca está de más poner las luces de emergencia.

Según cómo veamos la situación, deberemos sopesar si es necesario parar en el arcén o no. En este caso, hay que ir reduciendo la velocidad hasta que nos coloquemos en el arcén y señalizar que hemos parado (mejor si usamos la luz V-16 que los triángulos). Deberemos permanecer dentro del coche con el cinturón abrochado siempre.

Si lo que nos encontramos en carretera es un kamikaze que circula en sentido contrario, deberemos prestar mucha atención y tratar de anticipar sus movimientos. No volantear será imprescindible para mantener la seguridad vial y siempre deberemos intentar apartarnos de su trayectoria, deteniéndonos en el arcén.

Una vez que hayamos conseguido salir de peligro, deberemos llamar a emergencias (112) y a la DGT para dar aviso de la situación en carretera, indicando siempre la vía en la que nos encontramos y, si es posible, el kilómetro aproximado para que los servicios puedan acudir de inmediato al lugar de los hechos o puedan monitorear la situación.