El reglamento de revisiones que sigue la ITV se actualizó este pasado mes de mayo para incluir la revisión de los sistemas eCall obligatorios en ciertos coches según su año de fabricación. Este sistema de llamadas de emergencia es imperativo por ley en los vehículos de hasta 8 plazas y vehículos comerciales ligeros homologados en Europa a partir del 31 de marzo de 2018.

Este sistema ayuda a reducir el tiempo en el que los servicios de emergencia llegan al lugar de un accidente de tráfico ya que pone en contacto al vehículo y, por tanto, a las víctimas después de un accidente de tráfico con emergencia.

El eCall se activa automáticamente cuando saltan los airbags y establece de manera automática la comunicación pertinente con el 112. Las llamadas también se pueden realizar manualmente pulsando el botón de SOS que lleva instalado el vehículo. La cobertura está en Europa y la llamada es gratuita.

Cómo se revisa el sistema eCall del coche

Como se puede deducir, el funcionamiento del sistema eCall es importante y, por esa razón, se ha decidido revisar que opere sin problemas en los coches en los que es obligatorio llevarlo.

En las ITV se realizará una inspección visual y se comprobará la existencia y el correcto estado de sus componentes: el botón, el altavoz, el indicador visual de funcionamiento, etc... Eso sí, sin realizar ninguna llamada de prueba ya que no se recoge en el reglamento. Si hay algún elemento en mal estado, esto supondrá un defecto grave a la hora de superar la ITV. También se someterá el eCall al sistema de autodiagnóstico para que no detecte ningún tipo de aviso a este respecto.

Si queremos revisar el eCall de nuestro coche antes de ir a la ITV, podemos seguir estos mismos pasos: comprobar que no hay ningún indicador que nos avise de un fallo y que todos los botones se encuentran en buen estado, que los altavoces no están deteriorados y que funcionan... Lo aconsejable es evitar, ante todo, pulsar el botón de llamada para no alertar a emergencias. Si tenemos dudas, siempre podemos acudir a nuestro taller para que echen un vistazo y pasar la ITV tranquilos.