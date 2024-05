¿Te pueden multar por cruzar en rojo si eres un peatón? La DGT responde

La DGT considera a los peatones como usuarios vulnerables de la red viaria de España, por lo que es muy importante que cumplan la normativa establecida para ellos, ya que en caso de no respetarla aumentan considerablemente los riesgos.

Por tanto, los viandantes deben tomar precauciones a la hora de transitar por una carretera, como andar por el arcén izquierdo en el caso de que fuera una vía interurbana. Por otro lado, muchos peatones desconocen que cruzan un semáforo en rojo, además de ser una acción muy peligrosa, supone también una sanción recogida por la Dirección General de Tráfico.

¿Cuál es la multa por cruzar en rojo si eres peatón?

El Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 145 que “una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil, indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada”, por lo que no está permitido pasar en ese momento el paso de cebra.

En estos casos, desde la Dirección General de Tráfico consideran esta infracción como grave, lo que conlleva una sanción de 200 euros, eso sí, te podrás beneficiar del descuento por pronto pago. Aunque, es preciso indicar que esta multa no se suele llevar a cabo por parte de los agentes de tráfico, sobre todo en ciudades.

¿Qué otras sanciones interpone la DGT a los peatones?

Imagen de un peatón siendo sometido a un test de alcoholemia. Getty Images

En primer lugar, aparece la multa por cruzar la calzada por fuera de un paso de cebra, que supone una multa de 100 euros, la misma cuantía que supone andar por vías en las que está prohibido para los viandantes como las autovías, o caminar sin chaleco en las horas del día en las que hay poca luz o malas condiciones meteorológicas.

Por otra parte, la sanción más elevada hace referencia a negarse a realizar un control de alcoholemia, que puede llegar hasta los 1.000 euros, ya que los agentes pueden llevarlo a cabo cuando un viandante comete una infracción o esté implicado en un accidente.

¿Qué debe hacer un peatón cuando va a cruzar un paso de cebra?

Desde la Dirección General de Tráfico se precisa antes de cruzar una calle por un paso de peatones, se debe mirar a ambos lados de la calzada, y siempre una última vez a la izquierda, asimismo, hay que esperar a que el vehículo se detenga antes de comenzar a pasar el paso de cebra.

Por otra parte, la DGT también aconseja ser prudentes y cruzar siempre por los pasos de peatones establecidos antes que por zonas no habilitadas para ello. Por último, recomienda no portar auriculares o estar mirando el móvil, ya que son elemento de distracción.