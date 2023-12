¿Cómo mantener un patinete eléctrico y ahorrar dinero? 5 elementos que hay que revisar para que te dure más tiempo

Los patinetes eléctricos han supuesto una gran revolución en la movilidad en las ciudades en España, por ello a partir del año que viene, la Dirección General de Tráfico va a actualizar la normativa que los rige con el fin de que exista un mayor control sobre ellos.

Por tanto, los precios de estos vehículos de movilidad personal están aumentando debido a la fuerte demanda y a los cambios que deben llevar a cabo los fabricantes debido a las normas de la DGT, por lo que en el caso de que ya estés en posesión de uno de ellos, te presentamos una serie de piezas que debes comprobar para que alargues su vida útil durante varios años y puedas ahorrar dinero.

¿Qué recomendaciones se pueden seguir?

En primer lugar, hay que revisar la presión de los neumáticos cada dos o tres semanas con la ayuda de un manómetro. Otro elemento clave es la batería, ya que no debemos cambiarla ni modificarla, además el cargador tiene que ser el original, un consejo es no agotar la batería al completo. Por otra parte, es preciso comprobar el sistema de alumbrado y los elementos reflectantes, puesto que gracias a ellos seremos visibles para el resto de los usuarios de la vía.

Además, hay que revisar también los frenos, debido a que las pastillas tienen un periodo de vida útil, para ello es suficiente con dar pequeños toques para asegurarse de su eficacia. Por último, es muy recomendable limpiar el patinete sin utilizar agua a presión.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

Un joven pilotando su patinete eléctrico por las calles de una ciudad sin casco. Getty Images

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.

¿Te pueden quitar puntos si cometes infracciones con el patinete?

Si circulas realizando maniobras prohibidas como saltarte un stop, mirando el teléfono móvil o pilotando bajo los efectos del alcohol con tu patinete eléctrico y un agente de tráfico te observa, la sanción solo será económica.

Por lo tanto, en ningún caso la Dirección General de Tráfico te podrá restar puntos de tu carnet de conducir, si posees el permiso B, por ejemplo. Esta situación es la misma que si llevas a cabo infracciones recogidas en la Ley de Tráfico cuando pedaleas encima de tu bicicleta, tampoco sufrirás la detracción de alguno de tus puntos de la licencia de conducción.