Todos recordamos aquella canción que se hizo más que viral en España de los inhumanos, titulada Qué difícil es hacer el amor en un Simca mil. Una práctica que más de uno realizó en aquella época y que los jóvenes de hoy repiten. Por eso, no es de extrañar que más de uno en este país se haya preguntado: ¿es legal mantener relaciones sexuales en un coche?

¿Cuánto es la multa por tener relaciones en el coche?



Entendemos que la gran mayoría de las relaciones que se tengan en el coche serán en una vía pública, no en un lugar privado. La ley no habla en sí del sexo en el coche, si no de delitos de exhibicionismo y provocación sexual; o bien como una exhibición obscena. En cada lugar de España es diferente, algunos ayuntamientos sí que lo tienen regulado de manera específica, con multas de 750 a 1.500€.

La ley sobre mantener relaciones sexuales en el coche

Una pareja moviéndose en coche. Freepik

En el primer escalón, y el menos grave que se puede interpretar como delito el tener relaciones sexuales en el coche, podemos encontrar la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que en su artículo 37 recoge como infracción leve la ‘realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya una infracción penal’. La multa será entre 100 y 600 euros, siempre y cuando los actos no constituyan infracción penal.

Si, además, una relación sexual (como el sexo oral) se produce mientras uno de los dos está conduciendo, se reconoce como conducción temeraria y encontramos una multa de 500 € y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Este caso se dio en octubre de 2019, una pareja fue condenada a 6 meses de cárcel por practicar sexo mientras circulaban por la autopista AP-6 a su paso por Villacastín. Concretamente, la mujer se puso encima del hombre, en el asiento del conductor, justo después de parar en una autopista de peaje. Esto provocó que el coche hiciera constantes zigzagueos y fuera un peligro para todos

En el último escalón encontramos lo siguiente: Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 185, se puede considerar un delito de exhibicionismo y provocación sexual practicar sexo en el coche; en el caso de que se esté ante dos menores de edad o personas con discapacidad. En ese caso sería castigado con pena de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Igual que en otros espacios públicos

Como hemos comentado previamente, la legalidad viene dada por dónde está aparcado el coche y no por el lugar, al ser un delito de exhibicionismo, es la misma multa practicar relaciones sexuales en un coche, que en una playa, un parque o bosque.

Como dato curioso, encontramos una pareja detenida en Málaga, en verano del pasado año 2020 por mantener relaciones sexuales en la playa de Huelin a plena luz del día. Delante de todos los bañistas, incluidos menores de edad. De ahí que se considerara una infracción grave.